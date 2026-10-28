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離職「LINE群組別自己退」！原因太黑暗：老手才懂

職場離職時，千萬不要第一時間自己退出公司群組，並建議應該請公司或同事等人將你退出，才能留住過去工作的所有對話紀錄

▲職場離職時多數人會直接退出群組，但職場老鳥建議千萬別這麼做，意外在網路上引發討論。（圖／記者陳明中攝）

離職先退LINE群組會吃虧？律師曝重要關鍵：紀錄恐成關鍵證據

通常離職手續會要求員工自行退群才能完成交接程序，與其被動等待公司移除，更保險的做法是在「離職前先行備份聊天紀錄」

在勞資爭議等事件中，LINE對話、簡訊、Email、Messenger 或IG私訊都可能成為證據，但如果僅有截圖時，法院會檢查能否用於訴訟、截圖是否與原始訊息一致，以及帳號由誰使用等

▲根據張倍齊律師表示，在勞資爭議等事件中，LINE對話、簡訊、Email、Messenger 或IG私訊都可能成為證據。（圖／記者周淑萍攝）

95.6%選自己退！離職LINE群組何時退最好？答案曝光

過去1111人力銀行調查，究竟應該由誰來退出工作群組，其中以「由本人親自退出（95.6%）」最高

黃金時機應該是「跑完離職程序當天」

離職前多數人會自己退出LINE工作群組，認為是保持職場禮儀，也能確保不再受前公司工作打擾。但部分人坦言，公司會要求員工自行退群，建議離職前透過截圖、錄影方式備份才是最佳解方。一名網友日前在Threads發文勸告，表示，「要講幾次？離職，絕對不要退出公司群組，讓公司把你退出，才能留住所有之前的對話紀錄」。貼文曝光後，隨即引來眾多過來人留言認證，「退群組這招老手才懂，離職後唯一還留得住的，大概就是那些對話截圖了」、「真的，你有勞資糾紛就別退，趕快備份下來」、「這不是退群組，這是給自己留退路」、「真的很重要，面對利益真的會有翻臉的一天」。綜合網友看法，若選擇自己主動退群，群組對話與檔案可能會跟著消失或難以完整調閱；但若「被公司踢出群組」，所有對話都會完整保留，強調若日後發生責任歸屬或合約爭議，這些留存的對話能成為保護自己的關鍵證據。不過多數人認為該作法行不通，，將重要訊息截圖或進行螢幕錄影，「沒有勞資糾紛的話，會自行退出，耳根子清淨」、「離職前幾天就應該先備份好LINE群組裡的所有對話紀錄」。根據張倍齊律師表示，，建議如果對話與糾紛可能有關時，不要刪除也要保留日期與前後文，最好是能匯出原始資料。事實上，，接著則是「由群組內主管退出（65.2%）」，最後則是「委託同事幫忙退出（8.5%）」，可見多數人還是認為職場禮儀上自己退出最佳。至於何時退出工作群組最好呢？林奇葳建議，，如果是50人以上大群組，可以默默退出即可；如果是50人以下小群組，成員中又有不少工作密切往來的同事、主管，建議可以在退出前留下簡短感謝信，替自己增加印象分數。