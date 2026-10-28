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環保團體怒批「瘋狂且愚蠢」

業者承諾接受監管

位於美國加州內華達山脈附近的平原，近日深夜突然出現宛如晝日的強烈光束，將山腳下的沙漠照得一片通明，讓當地居民震驚不已。然而，這並非外星人襲擊或天降異象，而是美國科技新創公司Reflect Orbital正在實施一項充滿科幻色彩的計畫，在太空部署大量鏡面衛星，讓它們像反射鏡般將太陽光反射至夜間的地球。Reflect Orbital預計在未來十年內發射5萬顆衛星，建立龐大的「太空鏡網」，然而，此舉也引發許多環保團體的反對。綜合媒體報導，美國聯邦通信委員會（FCC）已於今年7月批准Reflect Orbital的首顆示範衛星發射計畫。該衛星配備直徑59英尺（約18公尺）的巨型鏡面，運行於距離地面645公里的軌道上，能向地面投射直徑達3英里的光束，亮度可從溫和的月光調整至堪比正午太陽的強光。在最新的地面測試中，Reflect Orbital架設大型移動光源模擬衛星光束，並與當地搜救隊合作。Reflect Orbital發言人指出，「搜救隊將是我們的首批客戶，這是一場與實際使用者共同進行的實地測試。未來這項技術只需透過手機App輕點按鈕，就能指引光束，用於夜間搜救、補足損壞的路燈、為作物提供日照，甚至在軍事行動中提供太陽能支援」。儘管Reflect Orbital強調這項技術能夠拯救生命，並能透過向夜間的太陽能板發射陽光來促進綠能發展、減少化石燃料依賴，但環保組織與天文學家卻發起強烈抵制。環團「地球正義」（Earthjustice）已向FCC提出異議，要求撤回許可。律師哈塞爾曼（Jan Hasselman）表示，「這是一個極度愚蠢的計畫！地球上所有的生命都是根據晝夜交替演化而來的，大量數據表明干擾這一點絕非明智之舉。在賦予這些人徹底改變夜空權利之前，必須經過嚴格分析。發射5萬面衛星鏡子的提案簡直是瘋狂，這將終結我們所熟知的夜空」。反對者提出的主要疑慮包括恐對生態與健康造成浩劫。鳥類、昆蟲及哺乳類動物高度依賴晝夜交替進行覓食、棲息與交配；光污染亦會干擾人類生理時鐘，影響健康。夜間直視突如其來的強烈日光，甚至可能對視網膜造成嚴重傷害。另外，夜間光害將嚴重阻礙天文學家的星空觀測，加上其他巨型衛星群，可能引發軌道擁擠與太空垃圾危機。夏威夷大學氣候科學家霍伊（David Ho）警告，全球暖化正是因為大氣層滯留過多能量，如今有人企圖透過太空鏡將更多太陽能量射向地球，恐怕會讓地球變得更加炎熱。面對排山倒海的批評，Reflect Orbital發言人回應表示，公司已與科學家及天文學家展開「實質性討論」，未來發射光束時將主動避開天文台、國家公園及野生動物保護區等敏感區域。「我們歡迎各界監督，並希望在制定規範中發揮作用。我們深信，與政府、科學家和監管機構攜手合作，是我們的責任所在」。雖然「夜間照亮地球」的企圖心極大，但隨著監管爭議、生態破壞與光害疑慮持續擴大，這場將科幻場景搬入現實的實驗，恐將面臨更嚴峻的法律與社會考驗。有看法指出，FCC在審查衛星申請時主要僅關注通訊頻譜干擾與衛星退役安全，並未對Reflect Orbital的夜間照明計畫進行實質審核，這將成為未來爭議的焦點。