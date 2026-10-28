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Cyanide悼念獎勵提前曝光！用嘉文四世打3場免費領

▲據測試服資訊，玩家只要使用英雄「嘉文四世」完成3場對戰，即可免費獲得「Fnatic 嘉文四世」世界冠軍造型，以及專屬稱號「Young Legend Cyanide」。（圖／X@LeagueOfLeaks）

16歲奪下世界冠軍！Cyanide寫下LOL電競史

昔日隊友YellOwStaR發文悼念！感嘆他對未來仍充滿期待

▲2011年Fnatic冠軍造型。（圖／Riot Games）

2011年冠軍陣容已有兩人離世！Shushei去年病逝

▲Fnatic冠軍中路的Shushei（Maciej Ratuszniak）也於去年4月28日逝世。（圖／LOL Esports）

《英雄聯盟》（League of Legends，LoL）電競圈傳來令人悲痛的消息！曾於2011年代表Fnatic奪下首屆世界大賽冠軍的傳奇打野選手Cyanide（Lauri Happonen），證實已於今年7月31日離世，享年31歲。消息曝光後，Riot Games在世界大賽直播期間向這位初代世界冠軍致敬。根據最新測試服資訊，官方也準備推出悼念活動，玩家只要使用英雄「嘉文四世」完成3場對戰，就有機會獲得「Fnatic 嘉文四世」造型及專屬稱號「Young Legend Cyanide」，相關活動仍有待官方正式公布。《英雄聯盟》情報帳號League of Legends Leaks & News近日透露，Riot Games正在準備紀念Cyanide的特殊任務。根據目前曝光的測試服資訊，玩家只要使用英雄「嘉文四世」完成3場對戰，即可免費獲得「Fnatic 嘉文四世」世界冠軍造型，以及專屬稱號「Young Legend Cyanide」。「Fnatic 嘉文四世」是為紀念Fnatic奪下2011年首屆《英雄聯盟》世界大賽冠軍推出的造型，而Cyanide正是當年隊伍中的打野選手。至於「Young Legend Cyanide」稱號，則是向他在《英雄聯盟》電競歷史上的成就致敬。Cyanide年僅16歲時便隨Fnatic奪下首屆世界大賽冠軍，成為《英雄聯盟》世界大賽史上最年輕的冠軍選手之一，也為早期電競賽事留下重要紀錄。不過，目前免費獎勵的正式推出日期及任務開放時間，仍須以Riot Games後續公告為準。Cyanide是《英雄聯盟》早期歐洲賽區的代表性選手之一。2011年，他與xPeke、Shushei等隊友共同效力Fnatic，在瑞典舉行的首屆世界大賽中擊敗against All authority（aAa），拿下《英雄聯盟》史上第一座世界冠軍。此後，Cyanide持續效力Fnatic，並在2013年至2014年間隨隊拿下3座歐洲聯賽冠軍。2013年世界大賽中，Fnatic也成功挺進四強，讓他成為當時歐洲賽區備受矚目的打野選手之一。離開職業賽場後，Cyanide仍持續參與遊戲實況及電競相關活動。今年7月，他還曾參加《英雄聯盟》經典表演賽，與昔日選手重聚，沒想到活動結束不到一週便傳出離世消息，令不少粉絲與電競圈人士震驚不已。Cyanide離世消息公開後，昔日隊友YellOwStaR也在社群平台發文悼念，回憶兩人曾共同度過超過兩年半的職業生涯。他表示，Cyanide對自己而言早已不只是隊友，更是他所認識的人當中，最善良、最真誠的人之一。YellOwStaR也提到，兩人今年7月才在表演賽上再次見面，當時Cyanide對未來仍有許多夢想、計畫與打算，沒想到如今卻已天人永隔。他感嘆，兩人最後一次相聚的畫面，將成為永遠難忘的回憶。Riot Games也在世界大賽直播期間向Cyanide致敬，肯定他對《英雄聯盟》電競發展的貢獻。對許多早期玩家而言，他不僅是首屆世界冠軍成員，更是見證遊戲電競從萌芽走向全球的重要人物。更令人遺憾的是，Cyanide已是Fnatic 2011年世界冠軍陣容中，第二位離世的選手。當年擔任中路的Shushei（Maciej Ratuszniak）已於2025年4月28日逝世，享年36歲。Shushei當年以招牌英雄古拉格斯「酒桶」聞名，深受玩家喜愛。他離世後，Riot Games也曾透過相關紀念內容向這位初代世界冠軍致意，並推出免費領取Fnatic古拉格斯造型的紀念活動。如今Cyanide也傳出離世消息，讓不少老玩家再次回想起《英雄聯盟》電競發展初期的經典時刻。對粉絲而言，這些選手不只留下賽場上的榮耀，也共同構成了遊戲電競歷史中難以取代的一頁。