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苗栗縣一名吳姓女子因婚姻失和、爭奪子女監護權，竟萌生報復前夫及其家人的念頭，去年4月間先後以枕頭悶死8歲兒子及8個月大嬰兒，隨後持刀自殘企圖輕生，所幸獲救。苗栗地院依成年人故意對兒童犯殺人罪，分別判處19年、18年10月徒刑，定應執行30年。吳女不服上訴，台中高分院今（28）日認為，她親手奪走兩名年幼子女生命，犯罪手段殘忍，造成3個家庭難以彌補的傷痛，原審量刑並無不當，駁回上訴，維持30年徒刑，仍可上訴。判決指出，吳女與劉姓前夫於去年2月間談論離婚及子女監護問題，雙方關係緊張。去年4月6日晚間8時許，吳女下班後前往婆家，希望帶回兩名子女，但經哀求仍無法帶走當時僅8個月大的幼兒，只能帶回8歲長子，因而心情低落，並產生報復劉男及其家人的念頭，甚至萌生帶著孩子一起尋死的想法。隔天上午6時許，吳女趁8歲長子熟睡時，以枕頭悶住其口鼻，造成窒息死亡。上午9時10分許，她又前往保母住處接回8個月大的幼兒，以相同手法將孩子悶死。吳女殺害兩名子女後，將房門反鎖，並以嬰兒床抵住房門，再持水果刀割頸、割腕及刺傷左胸，躺在兩名孩子身旁企圖自殺。劉男察覺異狀，當天下午2時8分許找來鎖匠開門，卻發現房門遭嬰兒床堵住，最後破門進入，赫然發現兩名孩子均已明顯死亡，吳女則尚有氣息，經救治保住性命。苗栗地院一審認為，吳女身為母親，理應保護子女，卻因婚姻及監護權糾紛，親手結束兩名幼童生命，犯罪情節重大，依成年人故意對兒童犯殺人罪，分別判處19年及18年10月徒刑，合併定應執行30年。吳女不服刑度提起上訴，台中高分院審理指出，吳女坦承全部犯行，且無前科，並與劉姓前夫成立調解，但尚未實際給付賠償，家屬所受損害並未獲得填補。合議庭認為，吳女僅因主觀認為長子已經歷缺乏父親陪伴的生活，不願孩子在家庭間被當成皮球踢來踢去，加上認為遭前夫及其家人逼迫，便決定殺害兩名年幼子女，犯罪動機不足以合理化其行為。合議庭認定，原審已充分審酌吳女犯罪動機、手段、犯後態度及家庭背景等情狀，量刑並未過重，也沒有適用刑法第59條酌減其刑的必要，因此駁回上訴。