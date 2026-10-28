這是他繼2023年後、生涯第二度行使此權利，今年球季結束後，他與富邦悍將2年合約正式到期，有望吸引美國、日本等各國職棒球團注意

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曾峻岳2年合約到期 今年成績依舊很猛

單季累積出賽48場、拿下5勝3敗25次救援成功、防禦率僅1.57，是全中職最頂尖的守護神。

2023年就曾有意旅外 生涯第二度行駛旅外資格

據傳

曾峻岳若成功旅外 富邦悍將能賺多少？

目前入札金並無統一固定金額、相關規定，而是由中職原球團與日職球團雙方協議

曾峻岳依中職規定正式行使旅外權利， 球隊尊重峻岳挑戰職棒更高殿堂的想法，除依照聯盟規章提出申請外，也將給予峻岳最大的協助和祝福。

曾峻岳小檔案：

中職富邦悍將24歲當家守護神​曾峻岳，今（28）日正式行使旅外自由球員權利，已由中職官方宣布。，老東家富邦悍將球團也表示最大支持與尊重。曾峻岳2023年球季結束後，首度宣布行使旅外自由球員權利，但當時最終並未旅外，2025年初，他與富邦悍將簽下2年複數年合約，2025年月薪為38萬，今年球季則升到43萬，成為40萬俱樂部成員之一。曾峻岳今年專職富邦悍將終結者，，由於他今年再度投出宰制級成績、且證明傷勢無虞，有機會再度吸引美日球團興趣。他過去曾靠國際賽驚人發揮，兩度入選「Fangraphs」國際選手排行榜。若曾峻岳因今年透過旅外自由球員權利成功旅外，按照現行規則，若是加盟美職球隊、並簽下大聯盟合約，總值2,500萬美元以下，富邦悍將可獲得20%作為轉隊費、合約總值2,500萬至5,000萬美元之間，則採前2,500萬美元抽20%，超出部分抽17.5%，若是小聯盟合約，富邦悍將拿到的轉隊費，則落在該球員簽約金的25%。而若是加盟日職，，且實際數字不會公開，值得注意的是，轉隊費是支付給中職原球團的補償，並不包含球員本身的年薪與簽約金。根據最新消息，富邦悍將球團也表示，出生日期：2001年11月7日身高體重：175 公分、80公斤投打習慣：右投右打守備位置：投手出生地點：台灣台中市最高學歷：台中市西苑高中青棒隊職棒選秀：2020年中華職棒季中選秀會富邦悍將第7指名今年成績：58場出賽、5勝3敗、25次救援成功、防禦率1.57