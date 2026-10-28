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台北市長蔣萬安26日舉辦競選總部成立大會，藍營大咖接連登台力挺，民眾黨主席黃國昌也代表白營到場站台，不過他致詞時特別提到「大巨蛋是柯市長任內重要的成績」，與隨後的台中市長盧秀燕說法形成強烈對比，被諷刺是「一個大巨蛋各自表述」，連前總統陳水扁都忍不住加入話題。本月國慶典禮期間，黃國昌曾特地上前與陳水扁握手交談，當時畫面曝光後引發網友熱議，甚至有人開玩笑猜測，阿扁是不是趁機「偷偷交付機密任務」。如今，黃國昌在蔣萬安競選總部成立大會上，高喊：「大巨蛋是柯市長任內重要的成績，他們（指蔣萬安）也沒有忘記！」；輪到盧秀燕致詞時，則是牽著蔣萬安的手直喊：「他蓋了大巨蛋！」隨著這段插曲再度被翻出，意外釣出陳水扁幽默留言：「看來國慶當天阿扁偷偷交代的任務B正在落實中⋯⋯」一句話再度引爆討論，讓網友紛紛發揮想像力表示「阿扁特務」、「我就知道他是扁哥安插的臥底」、「阿扁這刀子捅的真是⋯狠！」、「從萬安打地鼠開始，就知道案情不單純」、「原來我們都誤會國昌老師了」。