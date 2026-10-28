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中選會「公職候選人財產申報系統」網站傳出候選人身分證字號曝光，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（28）日受訪時表示，希望中選會能盡快跟大家說明，而他也強調，重點不是求償，該做的是預防、資安演練及做好防護措施。對於網站出包一事，中選會今天表示，初判原因為委外廠商於產製公告資料時，將身分證字號載入非公開查詢檔案中，該檔案係以亂碼方式呈現，非一般人可識讀，中選會已啟動調查程序。對此，沈伯洋下午受訪時回應，個資外洩一直以來都是嚴重的問題，即使做過加密處理，不代表外洩變得不嚴重。他認為，重點應該要知道整個事情發生經過，若中選會能告知已知事實有哪些、哪些沒釐清的事實，能盡快跟大家說明。沈伯洋說，不只有候選人，一般人民的資料很多都是在政府端，大家對政府的信任，是需要被回復跟建立，因此希望盡快說明。至於是否針《個資法》向中選會求償？沈伯洋說，重點不是求償，不希望事情都發生到外洩，然後用事後處理方式，要做的應該是預防、資安演練以及防護措施等。