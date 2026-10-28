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▲今（28）日於市政會議由竹圍高中隊長楊金豪代表獻上冠軍獎盃 新北市長侯友宜頒發20萬元培訓金。（圖／新北體育局提供）

新北體育雙冠報喜！竹圍高中男子橄欖球隊在115年全國橄欖球聯賽展現堅強戰力，以五戰全勝的成績擊敗宿敵建國中學「黑衫軍」，勇奪高中組冠軍；醒吾高中女子足球隊同樣傳回捷報，憑藉穩定防守與進攻默契，在全國青年盃足球錦標賽以四戰全勝之姿摘下女子組后冠。兩支隊伍在不同賽場上寫下亮眼成績，今（28）日於市政會議由竹圍高中隊長楊金豪及醒吾高中隊長陳顗妃代表獻上冠軍獎盃，新北市長侯友宜分別頒發20萬元培訓金，肯定選手與教練團長期投入訓練的努力，勉勵大家持續勇於挑戰、追求卓越。侯友宜表示，淡水、三芝地區是臺灣橄欖球運動的重要發展基地，從國小、國中到高中建構三級培育及銜接體系，市府在113年啟用全台首座符合國際標準規格的人工草皮「新北市國際橄欖球場」，提供選手更完善的訓練環境。竹圍高中橄欖球隊成立11年，從地方校隊一步步成長為全國勁旅，今年更以全勝戰績奪冠；醒吾高中則持續投入女子足球人才培育，隊中多名選手具備各級國家隊經歷，今年在全國青年盃更以四戰全勝的戰績勇奪女子組冠軍。兩座冠軍背後，是選手日復一日的訓練，也是學校、教練、家長及各界長時間支持的成果，期盼孩子們帶著這份肯定繼續挑戰自己，在喜愛的運動場上走得更遠。竹圍高中這次奪冠並非一路順遂，面對賽事期間的傷病考驗，球員仍穩住節奏、落實戰術，最終以五戰全勝拿下冠軍。教練李建霖表示，球隊近年逐步導入運動科學，從體能訓練、運動心理到營養管理，改變過往訓練模式，讓選手在提升競技能力的同時，也能更有效率地恢復體能、面對比賽壓力。隊長楊金豪則特別感謝義大醫院杜元坤院長及八方雲集基金會董事長蘇老師長期支持，讓球隊每年都有機會前往日本交流，接觸不同的橄欖球技術與訓練觀念。他感性地說，國際交流不只讓球隊球技進步，也開拓大家的視野，「這座冠軍屬於我們每一個人，我們會帶著這份溫暖與精神繼續加油！」從地方校園走向國際交流，再把學到的經驗帶回賽場，竹圍高中用一座冠軍證明多年努力沒有白費。另一座冠軍則來自醒吾高中女子足球隊。隊長陳顗妃分享，青年盃首戰就碰上雨天，場地積水且不平整，讓原本熟悉的傳接球節奏受到影響，球員必須隨時觀察場地狀況、調整進攻方式，也更加考驗隊友間的默契。副隊長彭詩勻也談到，球隊數個月來不論烈日或下雨都持續訓練，為的就是在正式比賽時拿出最好的表現。從首戰克服場地考驗，到接連拿下四場勝利，醒吾女足靠著彼此信任與穩定發揮，將全國青年盃冠軍帶回新北。對這群年輕球員而言，冠軍不只是成績上的肯定，更是一起經歷訓練、挫折與挑戰後，最值得珍惜的團隊回憶。體育局表示，「新北市國際橄欖球場」已成為新北市橄欖球訓練與競賽的重要基地，市府以正德國中為橄欖球重點發展中心，透過橄欖球運動工作小組推動聯合訓練營、競賽及帶式橄欖球推廣，讓孩子從接觸運動到接受專業訓練，都有更完整的發展機會。目前竹圍高中超過九成選手來自正德國中、三芝國中及淡水國中等鄰近學校，展現在地培育、就近升學的成果。體育局也感謝八方雲集、梁社漢集團等民間資源投入，以及學校行政團隊與教練長期陪伴。從竹圍橄欖球到醒吾女足，兩支球隊的奪冠故事，也讓更多人看見校園體育不只有勝負，更有孩子在團隊中學會的堅持、責任與信任。未來將持續攜手學校及民間力量，讓更多熱愛運動的新北孩子有機會接受專業訓練，從校園出發，勇敢挑戰更高層級的競技舞台。