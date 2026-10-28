我是廣告 請繼續往下閱讀

▲S.H.E多年前為了Ella的兒子勁寶熱舞的影片在Threads瘋傳。（圖／翻攝自Threads）

女團S.H.E在今年迎來成軍25周年，前東家華研國際罕見發文祝賀，並釋出部分版權，3位成員Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）、Ella（陳嘉樺）也感性回應，讓外界好奇是否會合體開唱，但目前都沒有任何消息。不過粉絲們似乎太想看到她們合體，竟翻出多年前的影片，只見3人為了Ella的兒子勁寶，在他面前瘋狂熱舞，影片直接狂吸156萬次瀏覽，粉絲羨慕狂喊：「天王級待遇。」有粉絲近日翻出S.H.E昔日在一名小朋友面前熱舞的影片，羨慕表示：「這位小朋友知道前面三位女士有多大咖嗎？別人看表演還要買票呢…」影片中是Selina、Hebe、Ella面帶微笑努力熱舞的畫面，似乎就為讓前面的小孩開心，這名小孩雖然只露出背影，但晃來晃去的看著表演的模樣，感覺好像非常不知所措。影片瘋傳後，有粉絲出面解答，表示這名小孩是Ella的兒子勁寶，還笑說S.H.E對大家來說是巨星，對他來說只是媽媽跟阿姨，但也忍不住羨慕狂喊：「這什麼天王級待遇」、「他上學的時候應該會不小心嗆老師：『看S.H.E表演還要花錢？』」、「這現在有錢都未必看得到。」在S.H.E與華研國際罕見互動後，隨即傳出合體傳聞，但華研國際表示25週年發文僅是例行安排，目前暫無後續的其他合體規劃。Ella也否認，但表示：「希望有一天可以發生。」Hebe則回應合體要「順其自然，因緣俱足就會發生。」雖然暫時看不到S.H.E合體開唱，但Hebe將於今年12月於台北小巨蛋舉辦6場演唱會，也讓粉絲非常期待。