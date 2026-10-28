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試辦成效佳！台中11/1起全面開放大型重機停機車格

台中大型重機停車怎麼收費？汽車、機車月票不能通用

▲若因車體較大，無法完整停放於單一機車格內，則應改停機慢車停放區，並依現場空間採直向或斜向停放，以最小傾斜角度為原則。（圖／台中市交通局）

台中大型重機停機車格規定！1格限停1輛、車身不得超線

台中大型重型機車車主迎來好消息！台中市政府交通局宣布，自11月1日起，全面開放大型重型機車停放路邊機車停車格及機慢車停放區，收費則依各路段現行機車費率及收費時段辦理。車主也可依停車需求選購汽車或機車月票，但須依停車格屬性使用，並非購買單一票種就能通用。交通局提醒，大型重機停車時仍須遵守標線及停放方向規定，，避免影響其他車輛及行人通行。台中市政府交通局表示，為提升路邊停車空間使用效率，並提供大型重型機車更多元的停車選擇，台中市從2024年2月起，就已在13處路外停車場試辦大型重機停放機車格。今年5月起，試辦範圍再擴大至特定商圈的路邊機車停車格，包括逢甲、勤美草悟道、文心秀泰及台中火車站等區域。交通局長葉昭甫指出，試辦期間，大型重機停放及收費措施獲得民眾肯定，經評估後，台中市決定自11月1日起全面開放大型重型機車停放路邊機車停車格及機慢車停放區，讓車主能依車體大小及停車需求，選擇適合的停車空間。台中市交通局說明，大型重型機車停放路邊機車停車格及機慢車停放區時，收費依各路段現行機車費率及收費時段辦理。車主也可依需求選購汽車月票或機車月票，增加停車選擇。不過，交通局提醒，汽車月票與機車月票屬於不同票種，車主仍須依停車格屬性使用，並非購買其中一種月票，就能適用所有停車格，停車前應留意現場標示及相關規定。台中市停車管理處提醒，此次開放範圍僅限路邊劃設的機車停車格及機慢車停放區，不包含人行道及騎樓。交通局補充，車主也可依車體大小選擇符合規定的汽車停車格，並遵守現場標誌、標線及相關規定，避免影響其他車輛停放及行人通行，共同維護停車秩序與交通安全。