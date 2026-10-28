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針對台北市長蔣萬安今（28）日帶太太石舫亘一起接受媒體人王偉忠訪問一事，民進黨台北市長候選人沈伯洋強調，那是蔣市長個人選擇，重點是其太太願意比較重要；至於未來是否跟進打「夫人牌」，沈伯洋則說，目前並未討論到輔選的事。蔣萬安下午帶石舫亘一起接受王偉忠訪問，沈伯洋在立法院受訪時表示，這是蔣市長個人的選擇，家人要不要出場、受訪，「只要他太太覺得自在的，應該不會是什麼問題，重點是他太太願意比較重要」。媒體詢問，藍委羅智強預告石舫亘要啟動輔選行程，沈伯洋的太太是否也打算跟進？沈伯洋重申，這是個人的競選策略，太太願意、想要輔選，「我們都是抱持著敬重之意，候選人的家人是非常辛苦，在這個時間點出來輔選，一定更辛苦，希望大家能夠體恤他們的辛勞」。至於是否考慮找太太輔選？沈伯洋說，他們上次去新竹比較特殊，太太的名字跟新竹市市長候選人莊競程太太名字一模一樣，這是個案，他們並沒有討論要出來輔選這件事。對於選前之夜，搶不到凱達格蘭大道路權，沈伯洋說，這是競總同仁沒睡好很重要原因，昨天一到半夜，大家都想要來搶，但就是沒搶到，「這陣子不管搶什麼，反正大部分都搶不到，但搶不到場地也有搶不到的作法，請大家拭目以待」。