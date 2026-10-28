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▲高雄市鳳山區（文小24）鳳林國小新建工程」今（28）日舉行動土典禮，總經費逾6.4億元。（圖／高市府教育局提供）

▲鳳林國小新校園以「百歲鳳林展新貌、雙語人文特色學校」為願景，結合綠色建築、永續美學及沉浸式雙語教學。（模擬圖／高市府教育局提供）

擁有109年歷史的高雄市小港區鳳林國小，配合大林蒲遷村計畫，將遷至鳳山區正義段新基地，迎向校園發展新里程。「高雄市鳳山區（文小24）鳳林國小新建工程」今（28）日舉行動土典禮，總經費逾6.4億元，未來將融入大林蒲人文歷史、海洋文化、智慧閱讀及雙語教育，打造兼具文化傳承、環境永續與國際視野的特色校園，為學子開啟優質學習新篇章。市長陳其邁表示，鳳林國小在大林蒲深耕逾百年，承載紅毛港及大林蒲、鳳山等地居民世代相傳的生活記憶與情感。配合遷村計畫，市府不僅要打造現代化校舍，更希望延續百年老校的文化底蘊。新校園以「百歲鳳林展新貌、雙語人文特色學校」為願景，結合綠色建築、永續美學及沉浸式雙語教學，讓孩子在認識家鄉文化的同時，也能拓展國際視野，培養面向未來的競爭力。高市府表示，新材料循環產業園區報編相關法制作業已逐步完成，環評已於115年9月通過，都市計畫變更也即將完成審議，大林蒲鄉親期待已久的實質遷村預計116年底正式啟動。為了讓鄉親搬遷後子弟就學無虞，市府特別向經濟部爭取提早即展開設計。校舍的工程進度將與多數鄉親建屋遷居的期程相互配合；先建後遷期間，鳳林國小也將在繼續大林蒲服務所有鄉親子弟。鳳林國小新建工程經費為新臺幣6億4,852萬元，由曾瑞宏建築師事務所規劃設計。新校基地位於鳳山區文小24預定地，即正義段48地號、海涵路與保成一路交界處，總樓地板面積約9,760.84平方公尺，規劃興建地上4層校舍，設置45間教室、活動中心、圖書館及警衛室等空間。全校預計設置18班，可容納540名學生，工程預計於民國119年2月竣工，同年6月完成原校搬遷，並於119學年度正式招收新生。鳳林國小新校園規劃以五大特色形塑教育亮點。包含「歷百文史校園」、「海洋城市校園」、「環保輕工校園」、「智慧閱讀校園」以及「允文允武校園」 。校長林美如也期盼各界持續支持與協助，讓百年鳳林順利完成遷校，帶著珍貴的歷史記憶與辦學精神，在新校園繼續陪伴孩子成長。