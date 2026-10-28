我是廣告 請繼續往下閱讀

《樂園追放》睽違12年重返大銀幕！4K修復版11/6台灣上映

▲經典科幻動畫《樂園追放》推出4K修復版，將於11月6日重返台灣大銀幕，讓影迷重溫機械戰鬥與未來世界的冒險。（圖／羚邦提供）

▲《樂園追放》女主角安吉拉・巴爾扎克是虛擬世界「迪瓦」的系統保安官，為調查駭客事件來到荒涼的地球表面。（圖／羚邦提供）

《樂園追放 心之共鳴》11/20上映！全新角色追查神祕組織

▲日本科幻動畫《樂園追放》睽違12年推出續作《樂園追放 心之共鳴》，將於11月20日在台灣上映。（圖／羚邦提供）

《鋼彈00》導演、《小圓》編劇聯手！科幻機戰背後探討人類自由

日本經典科幻動畫電影《樂園追放》睽違12年再度登上台灣大銀幕！由《機動戰士鋼彈00》導演水島精二與《魔法少女小圓》編劇虛淵玄聯手打造的《樂園追放》，將於11月6日在台推出4K修復版，讓影迷重新感受未來世界的機械戰鬥與科幻魅力。更令人期待的是，全新續作《樂園追放 心之共鳴》也將於11月20日接力上映，兩部電影僅相隔兩週登場，無論是當年看過原作的老粉絲，或是第一次接觸系列的新觀眾，都能趁這次機會一次補齊故事。《樂園追放》最早於2014年在日本上映，由水島精二執導、虛淵玄負責劇本，結合科幻冒險、人工智慧與大型機器人戰鬥等元素，推出後獲得不少動畫迷喜愛。這次預計11月6日在台上映4K修復版本，讓觀眾能透過大銀幕重新欣賞作品中的未來城市、機械裝甲與戰鬥場面。故事設定在人類文明遭遇重大災難後的未來世界，地球表面已成為荒涼廢墟，多數人類選擇捨棄肉體，將意識數位化並上傳至虛擬世界「迪瓦」，在其中建立全新的社會體系。然而，這個看似安全又完美的世界，卻因為一名神祕駭客入侵系統而出現危機。為了調查事件真相，迪瓦派遣系統保安官「安吉拉・巴爾扎克」前往地球表面，並與當地聯絡人「丁格」合作，追查自稱「弗隆提亞・賽格」的駭客。沒想到安吉拉才剛抵達地表，就遭遇巨型沙蟲襲擊，必須駕駛外骨骼裝甲「Arhan」迎戰，也讓這趟原本單純的調查任務，逐漸演變成關乎人類未來的冒險。除了經典作品重映，系列全新續作《樂園追放 心之共鳴》也確定於11月20日在台灣上映，讓影迷不用等待太久，就能接著欣賞全新的故事。續作延續《樂園追放》的科幻世界觀，這次虛擬世界「迪瓦」再度遭到不明勢力入侵，神祕反叛組織「墮落者」成為追查目標。接獲搜索命令後，以「加百列」為首的多位特工前往地球表面，試圖找出組織真正的身分與目的。不過，地表仍受到奈米災害影響，充滿未知危險，特工們除了必須克服惡劣環境，還得面對隱藏在事件背後的巨大謎團。相較於前作聚焦安吉拉與丁格的冒險，新作將透過不同角色的視角，進一步探索迪瓦與地球之間的關係。《樂園追放》系列受到矚目的原因，除了精緻的機械戰鬥場面，幕後製作陣容也是一大亮點。導演水島精二曾執導《機動戰士鋼彈00》，擅長描繪機械戰鬥與宏大的科幻世界觀；編劇虛淵玄則因《魔法少女小圓》、《PSYCHO-PASS心靈判官》等作品受到動畫迷熟悉，經常透過奇幻或科幻題材，探討人性、社會制度與道德選擇。《樂園追放》最特別的地方，在於故事不只描寫人類與人工智慧的衝突，更拋出一個值得思考的問題：當人類能將意識上傳至虛擬世界，不再受到肉體限制，甚至能遠離疾病與災難，這樣的生活是否就代表真正的幸福？從安吉拉第一次踏上荒涼地表，到續作特工們追查「墮落者」，兩部作品都圍繞著虛擬與現實、人類意識及自由意志等議題展開。對喜歡《鋼彈》系列機械戰鬥，或偏好《魔法少女小圓》深刻劇情的觀眾而言，都是值得關注的科幻動畫作品。