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台北市長選戰再掀創意攻防，民進黨候選人沈伯洋先前推出「市長，你給我聽好了」肥皂箱活動，引發外界關注。蔣萬安競選總部今（28）日則推出「台北安可大舞台─市民也上台」AI互動網頁，不料卻遭網友質疑抄襲、模仿對手。對此，蔣萬安競選總部SI總幹事、國民黨立委葛如鈞出面反擊，更酸有些候選人別有「北韓習氣」，以為什麼都是自己發明的。葛如鈞指出，蔣萬安競選團隊早在10月初就推出「AI2033.Taipei」虛擬台北園區網站，結合3D技術、Three.js網頁平台及AI模型，以虛擬方式呈現台北市政；至於沈伯洋團隊後續推出的「政見卡通島」，同樣採用類似的技術組合。葛如鈞也提到，有網友分析沈伯洋提出的94項政見，其中88%涉及台北市政府已經施行或已有相關計畫的內容，雙方主要差異在於服務對象與施行規模。針對蔣萬安競總推出AI互動網頁被質疑模仿沈伯洋的肥皂箱活動，葛如鈞表示，選舉期間透過遊戲網頁、科技應用或各種創意活動與市民互動，是民主社會中多元的競選溝通方式，不應被視為特定候選人的「專利」。他強調，這次推出的「台北安可大舞台」結合AI技術與網友創意，目的是讓市民表達對台北市政績及未來政策的想法。葛如鈞更進一步反問，難道只要其他候選人推出類似的創意，就必須被指控抄襲嗎？他火力全開狠酸，某些候選人不應抱持「北韓習氣」，以為什麼都是自己發明的，甚至連「太陽升起」都要算在自己頭上，這樣可能就不好。這場原本聚焦AI互動網頁的爭議，也因此延伸成藍綠陣營的競選創意攻防，雙方如何運用科技與活動爭取市民認同，持續受到關注。