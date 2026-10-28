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周六萬聖節「3生肖」準備發財！偏財運最旺：牡羊座爽中大獎

▲命理專家小孟老師表示，3星座「牡羊座、雙子座、獅子座」萬聖節前後偏財運最旺，其中牡羊座有機會中大獎，雙子座將有意外之財，獅子座則投資運旺盛。（示意圖／shutterstock）

萬聖節別亂扮成鬼！命理師示警「6類人」要避免

▲命理專家楊登嵙提醒，「6類人」萬聖節最好避免扮成靈異或陰暗造型，恐引來不必要的干擾。 （示意圖／取自pixabay）

2026萬聖節（10月31日）適逢本周六，隨著萬聖節到來部分人也將改運翻身。！但命理專家楊登嵙提醒萬聖節禁忌，6類人應避免扮成骷髏、魔鬼等造型，包括大病未癒、近期運勢不佳、印堂發黑及孕婦等，建議改選正能量裝扮平安度過萬聖節。獅子座在萬聖節偏財運旺盛，相當適合投資理財。在股市方面，獅子座將拿出他精準的眼光，懂得適時進場，安穩退場，讓荷包賺得滿滿。中獎機率比其他星座高很多，尤其是萬聖節前後那幾天，偏財運特別旺。當然如果有興趣的，可在牌桌上試手氣，相信你們會是桌上財運最旺的一群人了。雙子座在萬聖節後貴人運非常好，更有機會獲得意外之財及賺錢機會。貴人有可能就是你們的另一半，旺夫旺妻的絕佳助手，讓雙子座的人事半功倍。牡羊座木星入偏財宮，從萬聖節開始偏財運有可能來，如果本身有想買刮刮樂，或動念參加抽獎活動的人，有蠻大機會抽到大獎，建議可以試試手氣。此外，萬聖節現今已經成為全民變裝狂歡的盛會，但過去命理專家楊登嵙提醒，「6類人」萬聖節最好避免扮成靈異或陰暗造型，恐引來不必要的干擾，包括運勢不佳、印堂發黑、睡眠不足、飲酒人士等等，建議選擇陽氣旺、正能量造型，才能玩得平安快樂。剛生病或尚未完全康復的人，元神尚未恢復，氣場虛弱，若扮成骷髏或魔鬼，容易被陰邪侵擾，應避免參與陰氣重的場合。剛經歷失戀、離婚、事業受挫或破財者，氣場本就低迷，再穿上陰靈造型，容易「雪上加霜」，讓衰運纏身。印堂（兩眉間）若出現黑氣、晦暗或青筋浮現，代表近期氣運不順、易招險厄，最好避免出入陰暗場合或穿戴恐怖造型。長期熬夜或睡眠不足，精神耗弱、陽氣不足，也特別容易受到外界陰氣影響，應多休息、少參與夜間活動。飲酒後氣場渙散、精神不濟，若再參與陰氣較重的活動，容易出現幻覺或不適，甚至誤招靈體，務必謹慎。懷孕婦女陰陽不宜相衝，靈界能量變動恐影響母體與胎兒安全，建議避免參加萬聖節夜遊或扮鬼活動，以保母子平安。