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三重果菜市場案 蘇巧慧表態反對遷至蘆洲

新北市長候選人蘇巧慧今（28）日與蘇巧慧競選總部主任委員、前總統蔡英文一同前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，並與新北小雞們合體展現團結必勝氣勢。而湧蓮寺主委陳宏昌率廟方幹部熱情迎接兩人，更送上菜頭大方力挺蘇巧慧「高票當選！」引發熱議，陳宏昌過去曾是國民黨籍立委，4年前也曾擔任侯友宜蘆洲區競選主委，如今明確表態被視為綠營拔樁成功。蘇巧慧指出，未來她期盼有機會和蘆洲在地議員攜手合作，不僅要加速推動蘆洲南北側都市計畫、蘆洲醫院，針對在地居民非常關心的三重果菜市場遷移案，強調地方重大建設除了選址資料必須公開透明，更要尊重地方意見，因此她也反對果菜市場遷移至蘆洲，未來她希望能夠帶領市府團隊，用更快的速度帶動蘆洲發展，提升在地居民生活環境，讓蘆洲成為市民安居樂業的好所在。在聯合報號次記者會上，蔡英文特別為蘇巧慧貼上星星形狀的「1號」號次貼，也和各區議員、議員候選人拍攝創意合照，除了向市民報告號次，也祝福蘇巧慧帶領新北市29區「衛星變繁星、新北亮晶晶。」蘇巧慧說，她從正式參選以來800多天，和議員共同提出照顧不分世代、不分族群的福利政見，更推動加速九大產業園區、協助傳統製造業與中小微企業轉型升級、搭建跨產業平台等政見，希望帶動地方經濟發展，同時提出「鑽石山城」和「新皇冠海岸計劃」，期盼串連新北山海資源，讓新北的多元和美好被更多人看見。蘇巧慧補充，這次選戰她始終堅持正面、陽光的態度，希望用創意、活力的方式帶領新北隊前進，也藉此介紹新北市給更多人認識，例如昨日報告號次大車掃，團隊就規劃全程線上YouTube直播，更設計多款互動遊戲、留言動畫，吸引超過一萬人上線觀看，未來她也會和團隊持續推出各式有趣的活動，希望能夠帶領眾人一起迎接新北新時代。