我是廣告 請繼續往下閱讀

▲站路口時，經常會有人直接走過來陳情，日前遇一名單親爸爸陳情「我小孩是自閉症」，讓林于凱當場紅了眼眶。（圖／林于凱提供）

民眾黨三民區市議員候選人林于凱27日晚間陪同民眾黨主席黃國昌、國民黨高雄市長候選人柯志恩走進三民區「烏托邦小作所」，與身心障礙夥伴一起製作鳳梨酥，不過這場行程背後其實有一段故事。林于凱表示，自己站路口時，經常會有人直接走過來陳情。9月30日站路口時遇到一名單親爸爸陳情，對方本身腎功能不佳、工作選擇有限，中低收補助又卡關，最後一句「我小孩是自閉症」，讓林于凱當場紅了眼眶，也成為他這次希望把柯志恩帶到第一線、真正看見照顧家庭辛苦的原因。這段陳情之所以一直留在林于凱心裡，也和他後來走訪富涵照顧關懷協會有關，協會裡有30多歲的自閉症孩子，他們不一定能順利融入一般職場，卻可能在創作、工作上有自己獨特的能力與專注力，林于凱說，看到這些孩子時，腦中第一個浮現的，就是9月30日那名爸爸，「身為身心特殊孩子的父母，那個擔憂是一輩子的」，尤其最怕的不是現在，而是有一天自己不在了，孩子怎麼辦。也因此，27日晚間林于凱安排柯志恩、黃國昌走進「烏托邦小作所」，對他來說不是單純一場選舉行程，更不是來做一場手作體驗，而是希望一名想要當高雄市長的人，真的走進第一線，看見身障家庭、照顧者與社福團體每天面對的現實。三人和身心障礙夥伴一起捏麵團、包餡、塑形、包裝鳳梨酥，看見成年身障者離開校園後，如何在小作所繼續學習、工作、參與社會，也看見這些單位在房租、水電、人力、材料與產品銷售之間苦撐。林于凱認為，社福政策如果只停留在預算數字或制度名稱，很容易忽略真正生活在制度縫隙裡的人，就像9月30日那名單親爸爸，紙面上看起來還有一名「具有扶養能力」的生母，但真實生活裡，卻是他一個人撐著孩子、一個人面對身體狀況惡化，也一個人擔心未來。這也是他希望柯志恩親自走進來看的原因，不只是知道有這些家庭存在，而是更能「苦民所苦」，知道制度到底卡在哪裡，也知道那些照顧者每天最害怕的是什麼。柯志恩在現場也表示，這些默默付出的社福團體，其實替政府照顧了許多需要幫助的家庭，社會福利不能只是編列預算、發放補助，更需要真正理解第一線的困難，制度也要保有彈性，才能把資源送到真正需要的人手中。她也提到，未來無論長照、身障照顧或雙老、一老一障家庭，都需要讓政府承擔更多責任，而不是讓一個家庭自己苦撐。