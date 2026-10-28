中央氣象署預報員王品翔表示，明（29）日東北季風減弱，各地白天回暖，但清晨受輻射冷卻影響，空曠及近山區低溫恐下探17度；周五（10月31日）新一波東北季風再度增強，北部、宜蘭降雨增加，下周一、下周二（11月2日至11月3日）還有另一波東北季風接力，至於煙花颱風，預計周日抵達日本南方海面後北轉，雖不直接影響台灣，北部、東半部沿海仍須慎防長浪。
明天天氣略為回溫 清晨依舊偏涼
王品翔指出，明天東北季風減弱，北部、東北部白天氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，不過清晨受到輻射冷卻影響，空曠地區、近山區要注意17至18度的低溫。
東北季風接力影響 煙花颱風對台無影響
王品翔說明，周五、周六新的一波東北季風增強，桃園以北、宜蘭普遍有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，周六白天、下周日東北季風減弱，下周一、下周二又會有另一波東北季風報到，北部、東半部的降雨範圍將再擴大。
王品翔提醒，未來一周都是東北季風主導天氣，東北季風影響時，北台灣白天高溫落在26至27度，東北季風減弱時，則回升到28至29度，中南部則依舊有28至30度，各地早晚低溫24至25度，清晨輻射冷卻可能出現20度以下低溫。
煙花颱風方面，王品翔提及，未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。
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王品翔指出，明天東北季風減弱，北部、東北部白天氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，不過清晨受到輻射冷卻影響，空曠地區、近山區要注意17至18度的低溫。
王品翔說明，周五、周六新的一波東北季風增強，桃園以北、宜蘭普遍有局部短暫雨，花東有零星短暫雨，其他地區維持多雲到晴，周六白天、下周日東北季風減弱，下周一、下周二又會有另一波東北季風報到，北部、東半部的降雨範圍將再擴大。
王品翔提醒，未來一周都是東北季風主導天氣，東北季風影響時，北台灣白天高溫落在26至27度，東北季風減弱時，則回升到28至29度，中南部則依舊有28至30度，各地早晚低溫24至25度，清晨輻射冷卻可能出現20度以下低溫。
煙花颱風方面，王品翔提及，未來將穩定朝西北西方向移動，並於周日抵達日本南方海面後開始北轉，雖然颱風中心不會對台灣帶來風雨影響，但北轉過程中可能帶來顯著長浪，提醒北部與東半部沿海活動民眾務必提高警覺，切勿輕忽長浪威脅。