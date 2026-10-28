我是廣告 請繼續往下閱讀

皇家馬德里法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）因「毛澤東換臉迷因」言論引爆中國抵制，即使已用中、英、法3種語言道歉，仍遭央視停播相關賽事、3家中國品牌終止合作。西甲主席特巴斯（Javier Tebas）更親自會見中國駐西班牙大使，希望阻止風波持續擴大。爭議源於一段近日在網路流傳的訪談片段。畫面中的姆巴佩被問到，最喜歡哪一張以自己為主角的網路迷因，他回答是一張將自己臉部合成到「一名中國獨裁者」身上的圖片，節目隨即呈現疑似中國已故領導人毛澤東的換臉圖。姆巴佩還提到，自己經常把這張迷因傳給朋友。事件在中國社群延燒後，央視被指暫停播出涉及西甲、皇家馬德里及姆巴佩的比賽內容，相關廣告也遭下架。中國社群平台小紅書與微博則限制姆巴佩帳號，暫停追蹤或發布新內容。風波也迅速從輿論延燒至商業層面。中國飲料品牌東鵬、乳業集團蒙牛及乳製品公司妙可藍多，先後宣布終止與姆巴佩的合作，並撤下相關宣傳素材。法國媒體《世界報》報導，光是東鵬與蒙牛兩項合作，總價值就約5000萬元人民幣、折合約670萬歐元（約新台幣2.4億元）。這還不包含其他品牌合作、社群曝光及未來續約可能性，實際商業損失可能更高。西甲聯盟也發布正式聲明，強調姆巴佩的言論屬於個人表達，不代表聯盟立場，但仍代表西甲及旗下俱樂部向中國球迷致歉。聯盟並宣布將與俱樂部、球員共同制定文化認知與溝通規範，避免類似爭議重演。特巴斯隨後與中國駐西班牙大使姚敬會面，討論解決方案。他特別提到，西甲與中國職業足球聯賽簽訂的戰略合作協議效期至2029年，與中國中央廣播電視總台也有合作關係，不希望單一球員事件破壞多年累積的市場布局。中國是皇家馬德里最重要的海外市場之一，《世界報》估計皇馬在當地約有9700萬名球迷。這也解釋了為何事件發生後，不只姆巴佩迅速道歉，西甲高層也必須親自出面止血；如今風波已不只是球員的失言爭議，更成為西甲能否保住中國轉播、贊助與球迷市場的重大商業危機。