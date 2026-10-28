《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，粉絲們搶和峮峮合照「全都戴浴帽」

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搶和峮峮合照粉絲「全都戴浴帽」！直擊金鐘獎後首露面

▲峮峮奪下金鐘獎後首露面，擔任「台中文心崇德旗艦店」一日店長。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，鍍金後的峮峮首露面出現在台中。

▲峮峮粉絲們全戴上浴帽與女神合照。（圖／王品集團wowprime.com/zh-tw/）

峮峮慶功外帶石二鍋！女神必吃食材、神級醬料分享

▲峮峮說自己很愛吃火鍋，金鐘獎隔天其實就外帶了石二鍋回家吃。（圖／記者蕭涵云攝）

▲石二鍋自助吧升級，吃得到草莓巧克力綜合、牛奶桂圓綜合共6款霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲峮峮分享自己吃石二鍋最愛的火鍋食材前三名。（圖／記者蕭涵云攝）

▲峮峮透露過去錄完《飢餓遊戲》，常以火鍋作為療癒收工的美食。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣中職史上第一位奪下金鐘獎的啦啦隊女神峮峮，鍍金後今（28）日首露面出現在台中，啦啦隊女神峮峮以《飢餓遊戲》與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝主持群，共同抱走第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，台灣中職史上第一位奪下金鐘獎的啦啦隊員。原來峮峮今日為了王品集團旗下石二鍋，百店里程碑活動「台中文心崇德旗艦店」擔任一日店長。呼應石二鍋近期主打「髮香守護者」，推出吃石二鍋送「一把罩浴帽」的活動，今日幸運與峮峮一起吃鍋的粉絲們，便全戴上浴帽與峮峮合照，畫面相當趣味。不藏私推薦自己的火鍋吃法，，微辣麻香沾肉很好吃；今天搶先開箱石二鍋「台中文心崇德旗艦店」的峮峮，還推薦必吃「草莓巧克力」與「牛奶桂圓」霜淇淋，直呼外面很少見「桂圓」口味，不能錯過。