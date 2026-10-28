台灣中職史上第一位奪下金鐘獎的啦啦隊女神峮峮，鍍金後今（28）日首露面出現在台中，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，粉絲們搶和峮峮合照「全都戴浴帽」，愛吃火鍋的她透露，典禮隔天就外帶了石二鍋慶功，分享喜歡石頭魷魚鍋加杏鮑菇、南瓜、百頁魚豆腐，必沾神級醬料吃法全公開。
搶和峮峮合照粉絲「全都戴浴帽」！直擊金鐘獎後首露面
啦啦隊女神峮峮以《飢餓遊戲》與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝主持群，共同抱走第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，台灣中職史上第一位奪下金鐘獎的啦啦隊員。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊，鍍金後的峮峮首露面出現在台中。有趣的是，一群粉絲們搶和峮峮合照時「全都戴浴帽」！原來峮峮今日為了王品集團旗下石二鍋，百店里程碑活動「台中文心崇德旗艦店」擔任一日店長。
呼應石二鍋近期主打「髮香守護者」，推出吃石二鍋送「一把罩浴帽」的活動，今日幸運與峮峮一起吃鍋的粉絲們，便全戴上浴帽與峮峮合照，畫面相當趣味。
峮峮慶功外帶石二鍋！女神必吃食材、神級醬料分享
峮峮現場表示，「自己真的很愛吃火鍋，其實典禮隔天就外帶了石二鍋慶功。」透露「喜歡石二鍋的『石頭魷魚鍋』，火鍋食材的話，會選杏鮑菇、南瓜、百頁魚豆腐」。
不藏私推薦自己的火鍋吃法，峮峮表示，「若主餐選擇肉品，會搭配經典胡麻醬、再加一點小辣」，微辣麻香沾肉很好吃；「如果想吃海鮮，就會選酸辣醋溜醬」。
今天搶先開箱石二鍋「台中文心崇德旗艦店」的峮峮，還推薦必吃「草莓巧克力」與「牛奶桂圓」霜淇淋，直呼外面很少見「桂圓」口味，不能錯過。
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啦啦隊女神峮峮以《飢餓遊戲》與孫協志、王仁甫、許孟哲、蔡黃汝主持群，共同抱走第61屆金鐘獎「實境節目主持人獎」，台灣中職史上第一位奪下金鐘獎的啦啦隊員。
呼應石二鍋近期主打「髮香守護者」，推出吃石二鍋送「一把罩浴帽」的活動，今日幸運與峮峮一起吃鍋的粉絲們，便全戴上浴帽與峮峮合照，畫面相當趣味。
峮峮現場表示，「自己真的很愛吃火鍋，其實典禮隔天就外帶了石二鍋慶功。」透露「喜歡石二鍋的『石頭魷魚鍋』，火鍋食材的話，會選杏鮑菇、南瓜、百頁魚豆腐」。