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知名主持人蔡康永26日出席台北市長蔣萬安競選總部成立大會，台北市文化局長蔡詩萍全程陪同，沒想到卻因「拉衣角」的動作，慘遭質疑像在押解犯人，引發部分網友批評。面對連日來的網路議論，蔡詩萍今（28）日突然在臉書曬出與蔡康永、詩人羅智成的燦笑合照，並強調彼此是「超過30年以上的老交情」，親自回應外界關注。回顧當天活動，蔡康永原本穿著黑色西裝抵達會場，入座後則脫下外套，僅留下白色上衣，呼應蔣萬安當天的服裝主題；蔡詩萍一路陪伴在旁，當蔣萬安上前致意時，他還拉了拉蔡康永的衣角。相關動作被鏡頭捕捉後迅速在網路上流傳，引發網友不滿質疑「蔡康永好像被獻祭一樣」、「這看了超級不舒服」、「拉蔡康永的白衣給萬安看這是什麼噁心諂媚的心態有夠沒禮貌」。對於網路上的各種批評，蔡詩萍今日在臉書分享與蔡康永、羅智成的合照，畫面中，3人面帶笑容、神情輕鬆，背後還有一件寫著「管它的」的藝術作品，頗有回應這場風波的意味。蔡詩萍在貼文中感性寫道：「我們可是超過30年以上的老靈魂老交情了！彼此見證彼此的低潮期，等待期，更相互慶賀對方的高光時刻。」貼文曝光後，網友紛紛留言力挺「看起來就是好朋友，況且誰能逼蔡康永！？」、「好朋友不該受到任何影響，選舉是一時的，朋友是永遠的」、「如果我沒記錯，蔡康永還是您婚禮的主持人，三位真是一輩子的好朋友」、「都是文化人啦⋯三位書我都有買過⋯都很欣賞呢^^都是溫暖的文化人~」、「文化人的風骨⋯做自己」、「喜歡這樣的老靈魂湊在一起」。