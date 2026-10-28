他今年速球均速高達151.1公里，極速155公里，被打擊率僅有2成11，此外，坐擁最頂級揮空率（Whiff%）的他，今年51.2局就狂飆65次三振，三振率（K%）高達32.7%，高居全聯盟第一。

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曾峻岳又投出生涯年 進階數據同樣出眾

尤其美日職球團最重視揮空率、三振率2項數據，曾峻岳分別繳出30.9%（揮空率）、32.7%（三振率）水準

標準2球種後援投手 速球使用率將近7成

難能可貴的是，在使用率將近7成情況下，他仍將被打擊率壓低在2成11，揮空率27.4%表現，足見其速球威力。

耐投是一大特色 但近年出賽數太多可能影響價碼

儘管沒有大傷，但近年累積的疲勞程度，也可能成為受傷風險，海外球團怎麼看待曾峻岳近年的出賽狀況，成為影響他新合約價碼的關鍵因素。

富邦悍將守護神曾峻岳今（28）日相隔2年再度行使海外自由球員權利，對於美日職球團而言，曾峻岳最大魅力無疑是頂尖球速與球威。曾峻岳今年重新擔任富邦悍將專職終結者，還獲得出場曲與燈光效果，成為中職第一人，而他的成績也配得上這些舞台。本季他累積多達48場出賽，拿下5勝3敗、7中繼與25次救援成功，累積51.2局，防禦率僅有1.57，是全中職最強力關門人選之一。攤開進階數據，曾峻岳成績同樣達到宰制級，，都是全聯盟最頂級表現。攤開各球種使用上，曾峻岳為標準的2球種後援投手，速球使用率高達69.2%，均速則為151.1公里、極速155公里，曾峻岳第2球種則是表現同樣高水準的滑球，使用率24.3%，整季被打擊率僅1成46，在高球威速球掩護下，這顆滑球揮空率甚至突破41%，成為全聯盟最強球種之一。此外，曾峻岳自高中畢業進入中職、並於2021年升上一軍後，多數時間都保持健康，扣掉2025年僅出賽34場，其餘球季每年都在一軍有至少47場出賽，成績也相當穩定，耐投成為他的一大特色。但換個角度講，曾峻岳中職年資6年就累積多達287場出賽，2025年因右膝蓋肌肉緊繃、右大腿後側肌肉二級拉傷，兩度進入傷兵名單，出生日期：2001年11月7日身高體重：175 公分、80公斤投打習慣：右投右打守備位置：投手出生地點：台灣台中市最高學歷：台中市西苑高中青棒隊職棒選秀：2020年中華職棒季中選秀會富邦悍將第7指名今年成績：58場出賽、5勝3敗、25次救援成功、防禦率1.57