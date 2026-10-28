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▲黃世杰上午快閃馬祖，並於約莫下午3時返抵台北松山機場。（圖／黃世杰競辦提供）

台北市長蔣萬安日前拋出松山機場遷移計畫，桃園市長張善政也表態支持，引發外界關注。對此，民進黨桃園市長候選人黃世杰今（28）日批評，張善政沒考慮機場實際問題，也沒有考量整個桃園產業的發展；他直言，張為了國民黨的選舉，把桃園發展AI業的更多機會全部送給台北，完全沒有站在桃園的視角思考問題。黃世杰上午快閃馬祖，並於約莫下午3時返抵台北松山機場。黃世杰隨後舉行記者會，拋出「心桃園 新故鄉」四大主張。第一、提升馬祖交流小組層級；第二、成立桃園市駐馬祖聯絡處；第三、推動閩東語言文化教育；第四、舉辦桃園－馬祖雙城藝術季。黃世杰表示，桃園與馬祖之間有著深厚的歷史淵源，也有緊密的情感連結，如今約有5萬名馬祖鄉親在此落地生根，也將馬祖的語言、飲食與生活文化帶進桃園，成為桃園多元文化中不可或缺的一環。桃園不只是許多馬祖鄉親的第二故鄉，更是馬祖文化在台灣本島傳承與發展的重要基地。對於松機遷建議題，黃世杰受訪時回應，松山機場的遷建事關重大，除了影響台北市外，也會影響包含桃園市在內，整個北台灣的發展，他是桃園人也是市長候選人，當然會最優先站在桃園的視角思考問題。黃世杰說，松機如果遷建，整個機場的運能必定需要由桃園機場接手，不過桃園機場目前沒有國內航線，這要牽涉整個海關、管制區的動線等，事關重大，且整個桃園航空城計畫中，並沒有將松機遷建後的相關配套納入討論；此外，松山機場還有離島的醫療需求、洽公需求，這也需要凝聚更多民意。黃世杰續指，蔣萬安提出要在松機遷建後的原址打造AI園區，張善政表達支持，張市長除了沒有考慮他上述所說的機場實際問題，也沒有考量整個桃園產業的發展。黃世杰批評，現在台積電有望到龍潭，AI產業也是桃園發展的重點，張善政卻為了國民黨的選舉，要把桃園發展AI業的更多機會全部送給台北，完全沒有站在桃園的視角思考問題；他強調，北台灣的發展是連動的，「未來我會與沈伯洋市長、蘇巧慧市長一同通盤思考，讓北北桃的交通、產業都能大發展，生活品質也能繼續提升」。至於傳出桃園市選情拉近，黃世杰說，所有的民調都會作爲參考，他們當然也有內參民調，「趨勢是讓我們相當有信心，但絕對沒有鬆懈的本錢」。他說，選舉到了最後，一來一往可能會因為一個議題、一些論述而翻盤，「我們長期在基層，我想民眾的支持讓我有信心與底氣，最後我們一定能獲得勝選」。媒體問及張善政任內並未到訪馬祖，黃世杰說，「原來張善政沒有到訪過馬祖？」過去他在鄭文燦市府服務過，前市長鄭文燦對馬祖鄉親、交流相當重視，到訪馬祖超過10次，如果張善政市長並沒有到訪過馬祖，那代表他對市政的推動、文化保存等確實有所疏漏。