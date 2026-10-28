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Maya與老公撒基努曾為了房貸吵到要離婚！她在中天綜合台《歐耶一級棒》透露，家中大筆支出幾乎都由自己負擔，加上經營居家護理所，每月人事成本約30萬元，下班回家已經十分疲憊，看到老公吹冷氣、滑手機，卻沒有關心自己，讓她氣得要求所有支出改成AA制。沒想到撒基努仍經常繳不出錢，反覆以「下個月」拖延，讓她不滿直言：「有多少個下個月？已經1、2年了。」Maya坦言，夫妻倆曾因房貸問題吵到要離婚，自己除了工作上的經營壓力，回家還得面對財務分配的不平衡。她說：「家裡的大錢都是我付。」尤其工作一整天後，老公沒有主動關心，更讓她心裡不是滋味，才決定把帳算清楚，要求兩人共同分攤，卻仍常遇到對方無法按時付款。不只大筆開銷引發摩擦，連買菜錢也讓兩人互相質疑。Maya透露，有次撒基努說菜錢花了3000元，要她分攤1500元，她便告知車上好像有2000元，讓老公自行去拿，事後卻想起車內還放著要付給醫師的1萬元費用。面對老婆追問，撒基努坦承自己拿了2000元，另外8000元放在車內其他地方，還說：「我想說時間久了，她可能就忘了，然後我再去拿。」一番話讓現場來賓相當震驚。撒基努也反過來抱怨老婆花錢標準不一，指出她曾在韓國花40萬元買保養品，自己買菜花1000元，卻會被追問怎麼花這麼多，忍不住說：「吃米不知道米價，現在已經沒有3把50塊的青菜了。」Maya則認為，是老公經常虛報菜錢，自己才會提出質疑。夫妻倆連露營車費用也算不攏。撒基努表示，自己曾提議趁孩子還願意跟著爸媽出門，一家人來場說走就走的露營，但因手上只有1000元菜錢，不敢開口說想買露營車。老婆觀察一個月後，便趁他生日偷偷訂車。不過他聲稱老婆先付5萬元，後續分期都由自己負擔，立刻遭Maya反駁：「再騙啊！我前面就付了快20萬，然後他有幾次也繳不出來，也是我繳的。」《歐耶一級棒》本集將於今（28）日晚間10點在中天綜合台播出。