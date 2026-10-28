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▲因應秋冬吃鍋需求，石二鍋近期推出「石頭魷魚鍋」及「石頭燒酒鍋」兩款湯底，供消費者選擇。（圖／業者提供）

連鎖小火鍋品牌石二鍋全台門市突破百店，並啟動店裝升級計畫，首間改裝旗艦店「台中文心崇德店」，以木質調搭配透明廚房，調整用餐空間，自助吧霜淇淋也增至6款。配合百店活動，今日邀請峮峮擔任一日店長，分享肉品搭配香辣胡麻醬、海鮮搭配酸辣醋溜醬等吃法。石二鍋表示，即日起至12月31日，消費者憑「王品瘋美食APP」或LINE優惠券，可享菜盤免費升級；10月28日起，全台門市推出感蝦卡，每店限量100張，憑卡於2027年每月消費套餐，可依活動規定兌換白蝦。台中文心崇德店此次改裝，以透明廚房呈現食材處理及備餐作業。業者表示，品牌使用原塊肉、具產銷履歷的時蔬及有機鮮菇，並取得「AMOT星級溯源餐廳評鑑」三星認證，希望讓消費者更了解食材來源。自助吧則新增草莓優格、巧克力及草莓巧克力綜合霜淇淋，搭配原有牛奶、桂圓及牛奶桂圓綜合口味，共提供6款選擇。因應秋冬吃鍋需求，石二鍋近期推出「石頭魷魚鍋」及「石頭燒酒鍋」兩款湯底，前者加入魷魚、香菇與蒜片，後者以中藥材搭配米酒，延伸招牌石頭鍋風味。主餐另有299元「雙享自由配」及399元「海陸大三拼」，同時消費兩款套餐各一客，可獲贈小干貝一份。