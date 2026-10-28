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▲「孕媽咪專屬背心」讓外界看見好市多除了提供購物服務，也能透過員工日常工作中的細節，傳遞不同的企業溫度。（圖／翻攝畫面）

美式賣場好市多不只商品受到會員喜愛，對員工的照顧也成為網路熱議話題！近日有網友在社群平台Threads分享，前往好市多高雄大順店購物意外發現一名懷孕女員工穿著特別設計的「孕媽咪」背心，讓她忍不住直呼好可愛，大讚好市多是友善企業。這篇貼文迅速引發網友共鳴，短短一天就吸引3.8萬人按讚、141則留言及370次分享。一件小小的孕媽咪背心，意外成為數萬網友關注的焦點。這名網友發文表示，好市多高雄大順店真的很棒，連懷孕的員工都有專屬孕媽咪背心，特別的設計讓人看了覺得可愛又暖心；原本只是一次平常的購物經驗，卻因為注意到員工身上的小細節，感受到企業對孕期員工的關懷。據了解，孕媽咪的背心全台的好市多都是同一款。對懷孕員工而言，工作期間除了身體負擔增加，也可能面臨久站、搬運商品或其他需求；孕媽咪背心具有識別功能，能讓主管、同事及顧客在工作互動中多一分體諒與關心。尤其好市多屬於大型量販通路，第一線員工經常要面對大量顧客，從商品陳列、結帳服務到賣場巡視，透過孕媽咪背心讓懷孕員工在工作現場容易被辨識，也讓企業重視員工的理念，成為消費者看得見的細節。好市多新高雄店今年7月正式開幕，憑藉寬敞的購物空間及鄰近港灣的特色，吸引不少會員前往採購，近期也有網友分享高雄新店員工主動協助搬運商品的暖心經驗，和大順店員工的孕媽咪專屬背心都引發討論，讓外界看見好市多除了提供購物服務，也能透過員工日常工作中的細節，傳遞不同的企業溫度。