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▲萊爾富迎接萬聖節，推出「天使的禮讚」與「魔鬼的誘惑」2款爆餡三明治。（圖／萊爾富提供）

▲兩款三明治都可搭配「早餐2.0」優惠，早上6點至9點早餐時段，多款飲料搭配2款爆餡三明治合購55元。（圖／取自萊爾富）

▲萊爾富會員集章可加價兌換「萊爾富迷你積木門市模型」一組，數量有限，兌完為止。（圖／萊爾富提供）

▲全家購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個。（圖／全家提供）

月底省錢救星！萊爾富萬聖節推出新品爆餡三明治，早餐時段搭配飲品只要55元，可選美式、奶茶、光泉調味牛奶等，以小杯美式原價35元來算，相當於只要加20元就能吃到新品爆餡三明治，非早餐時段也只要66元，銅板價就能享受甜點療癒的滋味。萊爾富迎接萬聖節，推出「天使的禮讚」與「魔鬼的誘惑」2款爆餡三明治，「天使的禮讚」以藍莓醬搭配提拉米蘇風味，融合莓果酸甜與咖啡甜點的醇厚層次，呈現豐富的味覺體驗；「魔鬼的誘惑」則以醇厚威士忌風味餡料融合香柚，帶來充滿反差的味蕾享受。兩款三明治都可搭配「早餐2.0」優惠，早上6點至9點早餐時段，多款飲料搭配2款爆餡三明治合購55元，其他時段合購價66元。可選包括美式、原味奶茶、光泉調味乳，以美式咖啡原價35元計算，相當於加20元就多一份爆餡三明治。10月28日至11月10日活動期間，萊爾富黑卡會員於門市購買指定鮮食主餐、Hi Café咖啡飲品及果C果昔系列商品，任一件即可獲得1個印章，蓋滿5個印章，再加價69元，即可兌換「萊爾富迷你積木門市模型」一組，數量有限，兌完為止迷你積木模型將日常熟悉的萊爾富門市化為精巧造型，透過拼組過程增添動手樂趣，完成後可擺放於辦公桌、書桌或居家空間，成為別具特色的收藏小物，將熟悉的超商場景化為桌上收藏。全家應景世界麵包日，推出場景積木「麵包店款」，將日常熟悉的麵包店主題化為桌上收藏，讓消費者享用麵包之餘，也能動手拼出自己的迷你場景。積木尺寸約6.5×8×10.3公分，小巧造型適合擺放桌面，為生活增添拼組樂趣。10月14日至11月10日，購買滿餡麵包、匠土司、極鬆餅「匠極滿」系列全品項任選2件，即可加59元購得麵包店款積木1個，從品嚐美味到動手收藏，延續世界麵包日的趣味。