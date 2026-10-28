我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡祥在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中，發現前女友「德惠」（王丁筑飾）身上出現不明瘀青，誤以為她遭丈夫「家展」（蕭景鴻飾）家暴，氣得上門質問，甚至險些揮拳，所幸遭對方及時擋下。戲裡雙方劍拔弩張，戲外蔡祥卻對蕭景鴻讚不絕口，還曾對王丁筑開玩笑說：「妳不愛老公嗎？那給我。」讓蕭景鴻當場尷尬笑回：「不要這樣子。」蔡祥飾演的「海珍」嫉惡如仇，看見德惠身上多處瘀青，便懷疑家展動粗，顧不得雙方身材差距，直接找上門理論，一度氣到想出拳，讓劇情充滿張力。談到這次合作，蔡祥透露，上一檔戲雖然曾與蕭景鴻碰面，對手戲卻不多，因此得知由他飾演家展時相當期待，笑說：「全劇組女演員都為之瘋狂，大家都好羨慕德惠！」她也大讚對方私下親切，「景鴻哥真的是一位非常非常可愛、沒有架子、很溫和的前輩！」與劇中緊繃的關係形成有趣反差。海珍遇到不公平的事總會挺身而出，過去還曾為阻止校園霸凌，與男同學發生衝突，驚動家長到校處理。蔡祥笑說，自己小時候也曾為打抱不平和男生打架，與角色頗為相似。她回憶，小學一、二年級參加暑假夏令營時，遇到一名男孩不斷欺負姊姊，自己忍了好幾天，最後實在看不下去，便出手教訓對方。沒想到回家後，姊姊反而向媽媽告狀，讓她被責備：「女孩子怎麼可以這樣！」這句話竟與劇中媽媽對海珍說的台詞一模一樣，讓她印象深刻。王丁筑也分享蔡祥私下充滿愛心的一面，透露她曾在雨天救起全身濕漉漉的小老鼠，也曾在火車月台樓梯間，看見一名阿嬤提著大包小包，便立刻將手上的東西交給自己，衝上前幫忙。就連看見死掉的蝴蝶，她都會替牠送回草地，讓王丁筑忍不住稱讚：「蔡祥就是個充滿愛心的人。」《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點於台視頻道首播，晚間9點重播。