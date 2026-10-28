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西班牙今（28日）上午發生兩列高鐵相撞事故，導致連接首都馬德里至南部安達魯西亞（Andalusia）地區的高鐵路線全面暫停營運。當地地方政府透露，已造成至少39人死亡。根據路透報導，西班牙鐵路營運商 Adif 在社群平台 X 上發文指出：「由於兩列列車發生追撞事故，馬德里至安達魯西亞的高速鐵路交通目前已全面中斷。」卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）自治區政府發言人表示，事故發生於當地時間上午 9 時過後，涉及一列西班牙國家鐵路（Renfe）列車與一列民營 Iryo高速列車相撞，造成列車的兩節車廂出軌；目前事故確切原因與受傷人數仍在調查釐清中。Adif 補充指出，事故地點位於莫拉（Mora）與奧爾加斯（Orgaz）兩座城鎮之間，事故列車分別為一列 Renfe 高鐵與一列由馬德里開往塞維亞（Seville）的 Iryo 高速列車。鄰近中部托雷多（Toledo）市的烏爾達（Urda）鎮鎮長加蘭（Manuel Galan）則透露，緊急應變單位已要求該鎮準備一座體育館，以收容安置傷患。當地相關部門向英國天空新聞（Sky News）證實，這起撞車事故已造成至少 39 人罹難。根據西班牙《國家報》（El País）報導，事故確切地點位於托雷多省境內的洛斯耶韋內斯（Los Yébenes）與烏爾達之間，其中一列涉事列車是由馬德里出發前往塞維亞。現場目擊者向《國家報》表示，現場有多人受傷，緊急醫療隊已趕抵現場展開救援。報導同時指出，有兩節車廂在衝撞後脫軌並翻落鐵道邊坡。