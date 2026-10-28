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《聯合報》今（28）日公布台北市長選情最新民調結果，民進黨台北市長候選人沈伯洋以45%的支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的41%，差距在誤差範圍之內。據轉述，身兼民進黨主席的總統賴清德下午在中常會中示警，分析各界民調趨勢，台北選情沒有贏，「差一點點」，呼籲大家別被民調影響、戒慎恐懼。民進黨下午舉行中常會，據轉述，賴清德於會後語重心長表示，分析各界民調，台北選情沒有贏，都是差一點點，大家別被民調影響、持續戒慎恐懼，並呼籲黨公職別在節目中嘲笑對手。賴清德也盛讚沈伯洋，這次的選舉是很棒的選舉風氣，希望大家持續保持沈伯洋溫暖、創新的選舉風氣。此外，沈伯洋競選總幹事吳思瑤也轉述說，賴清德特別交代大家要戒慎恐懼，目前民調互有輸贏，但最終定奪在選民手上那一張神聖的選票，主席叮嚀大家，面對各種的處境，都要用正向的心態去面對，絕對要不卑不亢、保持一個謙遜態度，且主席也大大稱讚了沈伯洋，「我想主席的叮嚀跟伯洋的態度是一樣的」。