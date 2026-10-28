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台北市長蔣萬安26日在敦化國中舉辦競選總部成立大會，主辦方宣稱現場湧入超過5萬人，藍營重量級人物也紛紛到場力挺。曾示警「蔣萬安可能會落選」的前立委沈富雄，如今對戰局有了不同看法，他大讚蔣萬安當天的表現得體、講得漂亮，認為其已經掌握選戰關鍵，並對民進黨候選人沈伯洋主打的「洋流」提出新評估，直言這股聲勢已「接近泡沫化」。沈富雄27日在TVBS政論節目《少康戰情室》中表示，自己願意給蔣萬安96分，儘管當天有許多政壇大咖站台，但這些人的「綠葉效應」遠不及蔣萬安這朵「紅花」的表現，不論是攻防或論述都相當得體，且讓人覺得「講得漂亮」。至於外界建議蔣萬安應多談政績，沈富雄則認為不必要，其他來賓講得比他更好、更有趣。沈富雄進一步指出，蔣萬安目前的氣勢與論述已經逐漸到位，面對接下來的電視辯論會，不需要再由任何人指導，只要延續競總成立大會展現的信心與表達方式，就有機會發揮最佳效果。他也建議蔣萬安團隊，只要細細聽沈伯洋最近這幾天「離譜的發言」，就大有發揮的餘地。值得注意的是，沈富雄日前才提醒國民黨不可輕忽沈伯洋的「洋流」攻勢，認為民進黨不再只依靠傳統議會政治，而是轉向群眾動員路線，具有相當高的可塑性，足以對藍營造成壓力。近期，國民黨陣營也積極整合資源，邀請台中市長盧秀燕跨區助陣，並由她接任蔣萬安競選總部主委。談到沈伯洋的網路聲量，沈富雄則提出不同解讀，其所展現的聲量可達別人的10倍，在他看來，「洋流」更接近一場群眾運動，而非真正的選舉動員。沈富雄還觀察到，相關聲量來源與去年大罷免期間的帳號有高度重疊，認為這波動員雖再次成功，卻可能因操作過度而逐漸失去動能，他甚至直言「洋流」已接近泡沫化。