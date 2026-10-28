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限期三個月內改善 允許App內嵌入外部支付連結

Google、蘋果強硬反彈：不服裁決

韓國廣播通信委員會（KCC）今（28）日宣布，針對全球科技巨頭Google與蘋果（Apple）強迫開發者使用特定「應用程式內購」機制及不當延誤App審查等違法行為，裁定重罰總計637億韓元（約合新台幣15.4億元），其中Google被罰429億韓元，蘋果被罰208.1億韓元。這是自2021年韓國通過《電信事業法》修正案以來，主管機關首度正式動用該法對科技巨頭開罰，具有重大里程碑意義。根據《韓聯社》報導，韓國廣播通信委員會表示，2022年8月至2023年9月期間針對本案進行實地調查，發現Google與蘋果雖然名義上開放了「第三方支付」，但卻收取高達26％的高額手續費，同時在作業流程與功能上設置繁瑣限制，極力打壓第三方支付的實用性，變相強迫開發者繼續使用官方內購系統。此外，兩家公司在審查App時，若發生延誤亦未向開發者說明具體原因與後續日程，被認定為「不當延誤審查」；蘋果甚至要求引進第三方支付的開發者必須另外提交獨立App，故意提高門檻。不僅如此，蘋果自2015年7月至2023年1月期間，對韓國本土開發者以「包含附加價值稅（VAT）的最終消費價」為基準收取30％抽成，卻對海外開發者以「扣除VAT的供應價」計費，被認定對韓國開發者構成不當歧視。韓國廣播通信委員會未對兩家公司的高層提出刑事告發，但向兩大業者發出強制矯正命令，要求其必須允許開發者在App內提供導向外部付費管道的連結，並合理下調第三方支付的手續費，確保開發者擁有實質的選擇權。主管機關強調，官方不會直接管制外部支付的手續費金額，具體政策交由業者制定，但會密切監督改善結果。兩家業者須在收到命令後的1個月內提交執行計畫書，並於3個月內完成全面改善。廣播通信委員會表示，「一個公平且永續的應用程式生態系，建立在平台與開發者之間的合作共生關係之上。希望這次制裁能成為實質改變市場結構的轉折點，讓開發者與使用者都能真正有感」。對於從2023年10月通知矯正處分草案至今，歷經長達3年多才做出最終決議，委員會亦表達了遺憾之意。面對韓國政府的高額罰單與強硬政策，兩大科技巨頭雙雙發表聲明表達強烈遺憾，並預告將進行法律抗爭。Google表示，「我們近期已透過政策更新，擴大了開發者的支付靈活度並調降手續費。廣播通信委員會的決定未能充分反映Google遵守法律的努力，以及長期以來為韓國開發者的創新與全球成長所做的貢獻。我們將在收到正式決議書後進行研判，並決定後續應對方案」。蘋果則表示，「僅在過去一年，App Store生態系就為韓國開發者創造了38.1兆韓元的銷售額，其中超過90％完全歸開發者所有，蘋果並未收取手續費。我們認為迄今採取的變更措施完全符合韓國《電信事業法》，對今天的裁決感到遺憾且無法同意，將依據韓國法律研擬後續對策」。