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▲工研院舉辦「眺望~2027產業發展趨勢研討會」開幕暨專刊發表會，聚焦無人科技發展趨勢與產業應用商機。（圖／翻攝畫面）

眺望2027產業發展趨勢研討會今（28）日舉行「通訊」場次，聚焦AI應用與雲端設施升級下的臺灣通訊產業發展趨勢。會中由工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部經理陳佳滎針對臺灣通訊產業發展趨勢開場，並邀集專家就AI與RAN融合、低軌衛星與太空AI算力、光電交織通訊系統，以及通感融合技術等議題進行分享，剖析AI與6G浪潮下的產業機會與臺灣布局方向。「AI 應用與雲端設施升級，驅動臺灣通訊產業產值穩步成長，預估2027產值可達新臺幣1兆4,471億元，年成長3.0%。」工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部經理陳佳滎於「眺望2027通訊產業發展趨勢」專題演講中指出，通訊產業正經歷著令人矚目的變革與創新，隨著5G網路已廣泛落地，業界正加速推動5G-Advanced(5G-A)網路的商用部署，緊接著6G也已經蓄勢待發，其發展願景和應用情境已紛紛出爐。低軌衛星、雲端運算、人工智慧、物聯網與資安等技術的深度結合，正引領全球網通產業邁入下一個更快速、更穩定的時代。「每月210 EB網路流量與邊緣AI帶動通訊、運算與服務融合，推動RAN智慧化轉型，台廠應掌握設備AI化、平台整合與服務價值三大機會」。工研院產科國際所資深產業分析師楊玉奇進行「當AI走進RAN：智慧網路產業化的機會與挑戰」專題演講時表示，AI應用快速擴大，正與行動通訊網路產生更深層的融合。2026年第一季全球行動網路流量已達每月210 EB，年增22%，且全球55家電信業者中有43家的網路上行流量成長高於下行流量，預期部分上行流量至2031年最高可達2025年的5倍，顯示AI、即時互動與邊緣應用正改變既有網路流量型態，也使RAN面臨更高的效能、即時性與能源效率要求。楊玉奇指出，隨著AI運算需求持續成長，RAN的角色也正從傳統的專用通訊設備，逐步走向通訊與運算融合。另一方面，AI與RAN的融合正由「導入AI」進一步走向「AI原生化」。面對AI-RAN帶動的產業變化，臺灣通訊產業可善用既有網通設備、伺服器與製造能力，從硬體優勢進一步延伸至AI運算、RAN軟體及系統整合。「國際星系擘畫願景結合資本市場助推，從通訊衛星走向太空AI算力資料中心，從投資話題轉為技術驗證，實踐商業化進程，帶動整體太空產業新機會。」工研院產科國際所資深產業分析師楊欣倫進行「百萬衛星野望，AI上太空的新紀元」專題演講時表示，衛星通訊經過數年發展，低軌衛星星系逐步邁入商業化營運，且新興星系逐步加入通訊服務行列，對整體衛星產業帶來重大影響，近年來衛星公司間的頻譜交易、合併收購案、破產重整案例屢見不鮮，而SpaceX的IPO更反映資本市場對太空產業的關注。除了通訊衛星的蓬勃發展，衛星製造、火箭發射的成本與運載能力大幅突破，帶來更多太空發展的可行性。工研院產科國際所通訊與智慧聯網系統研究部分析師朱財生於「AI與6G浪潮下，下世代光電交織通訊系統新局勢」專題演講指出，「AI與6G浪潮將重新定義全球通訊格局，光電融合技術、全光網路(APN)連結與矽光子硬體創新，正成為驅動產業升級與國際競爭的新焦點。」工研院資訊與通訊研究所通感融合網路應用技術部經理温太銘於「AI賦能通感融合技術：驅動6G創新商業模式」專題演講中指出，「6G即將迎來2030商用期程，通感融合創新應用提升場域無人載具管理及人機協作安全，助力產業AI智慧化升級及網通產業創新商營模式。」