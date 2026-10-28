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台北市長選舉號次抽籤昨日登場，現任市長蔣萬安派出僅20歲的「市長獎女孩」Yakira代為抽籤，但遭部分網友稱「北韓既視感」、「很共青」，引發網路霸凌爭議。蔣萬安競辦執行總幹事徐巧芯晚間轉發Yakira的聲明，稱自己承受很大的壓力，更有人說沒人攻擊她，但沒看見不代表傷害不存在，沒想到單純表達自己的政治立場，竟然遭受這麼多攻擊，懇請大家停止對她個人的騷擾與攻擊。Yakira說，這次受到蔣萬安市長邀請，代表參與候選人號次抽籤，對20歲的我而言，是一次難得且珍貴的公共參與機會。她只是希望表達對公共事務的關心，以及對市長的支持。因為第一次面對這麼多攝影機，真的很緊張，也很重視這個場合，所以事先認真準備了發言稿。沒想到，連說話的語氣、自己寫稿，都成為被嘲諷、貼標籤的理由。Yakira表示，這幾天，網路上大量的負面言論、個人帳號被搜尋並公開轉發，以及持續收到的謾罵與騷擾私訊，都讓她承受很大的壓力。有人質疑根本沒有人攻擊她，但沒有看見，不代表傷害不存在。對旁觀者而言，或許只是幾句留言，對當事人來說，卻是真實的傷害。Yakira直言，她不是候選人，只是一個想嘗試公共參與的20歲年輕人。我從沒想過，單純表達自己的政治立場，竟然會遭受這麼多針對個人的攻擊。雖然感到委屈與難過，但不希望這樣的經歷，讓其他年輕人因此害怕參與公共事務。Yakira強調，她尊重不同的聲音，也懇請大家停止對她個人的騷擾與攻擊，讓年輕人都能勇敢、安心地表達自己的想法。