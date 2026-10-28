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中華航空10月25日凌晨從桃園飛往義大利羅馬的CI75航班，突然改採北線航路，飛越俄羅斯空域，自2022年2月底俄烏戰爭爆發以來首次飛進俄羅斯，引發許多航空迷討論，接著在長榮航空部分歐洲航班也陸續飛越俄羅斯。究竟為何台灣國籍航空開始調整航線？彭博披露，背後是巴基斯坦在搞鬼。根據彭博報導，巴基斯坦為支持「一個中國」政策，拒絕台灣的航空公司進出其領空，是全球首個採取此類措施的國家。巴基斯坦國防部長Khawaja Asif周三表示，「航空領域遵循一個中國政策，只向中國大陸開放，我們僅准許中國航空公司飛越巴基斯坦領空。」台灣的航空公司周末開始調整航線。Flightradar24的追蹤數據顯示，中華航空和長榮航空自10月25日上午開始便未再飛越巴基斯坦領空，這兩家公司自周日以來至少有十多個往返亞洲與歐洲的航班都飛越了俄羅斯。中華航空和長榮航空未有置評。台灣民航局未就航線改道發表評論，但表示從未禁止航空公司飛越俄羅斯。交通部長陳世凱今（28）日表示，民航局主要管理航線起點及目的地，實際飛行航路則由航空公司自行申請，目前確實已有部分國籍航空飛越俄羅斯領空。俄烏戰爭自2022年初爆發以來，台灣國籍航空飛往歐洲的航班，基於安全與風險考量繞避俄羅斯領空。俄羅斯方面雖禁止包含英國及德國等36個國家航空公司航班進入俄國領空，但台灣並未在禁飛名單內。