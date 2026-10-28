我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮縣長參選人魏嘉賢今（28）日前往花蓮地檢署遞狀。（圖／魏嘉賢提供）

距離年底投票倒數31天，花蓮縣長參選人魏嘉賢今（28）日前往花蓮地檢署遞狀，指控有人組織性利用境外社群帳號介入花蓮選舉、操弄輿論，不排除涉及境外勢力，呼籲檢調介入調查，揪出幕後操作者。魏嘉賢指出，今年8月，Threads曾出現所在地顯示為香港的帳號，發布支持花蓮縣長特定候選人的助選訊息，遭網友發現後隨即下架。近期，在特定媒體公布候選人網路聲量調查前，他的臉書粉絲專頁也突然湧入大量殭屍帳號，留下AI生成的重複、攻擊性留言及大量「怒」表情符號。經檢視，這些帳號平時多發布與非洲、中東、東南亞等地相關的內容，名稱多使用外國文字，頭像亦多為外國人物。他質疑，背後恐有組織性操作，刻意利用這些境外帳號操弄網路輿論。魏嘉賢表示，自從他公開質疑假帳號涉及組織性輿論操作後，本月起Threads等平台又陸續出現多個假冒其支持者的帳號。這些帳號多為近期創立，甚至沒有任何粉絲，卻以支持他的名義發表挑釁其他陣營的言論，製造對立。他呼籲民眾發現可疑帳號應主動檢舉，並強調自己始終以政策與政見為討論基礎，也要求支持者秉持相同原則，絕不以惡意挑釁製造對立。談及境外介選風險，魏嘉賢認為，境外勢力利用假帳號、生成式AI干預選舉的風險不容忽視。近期，花蓮出身的單口喜劇演員黃逸豪傳出遭跨境鎮壓，另有外來人士涉嫌接受境外資金參選花蓮市長，遭依《反滲透法》調查，均值得警惕。他強調，任何不法介選行為都應受到譴責，並指出法務部設有最高2,000萬元的境外介選檢舉獎勵，呼籲民眾勿散播未經查證的民調資訊，若掌握不法事證，應主動向檢調機關檢舉。針對「乾淨選舉自律公約」，魏嘉賢重申，他早在9月便提出相關倡議，主張拒絕境外介選、禁止AI變造影音及公開民調資訊。他呼籲各陣營共同抵制網軍與殭屍帳號操弄輿論，積極參與公辦政見發表會，讓選戰回歸政策討論，切勿將缺乏科學依據的網路聲量或「AI民調」當作候選人支持度，以免誤導選民，甚至涉及妨害選舉，共同維護公平、透明的選舉環境。