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年底選舉進入倒數階段，立委林俊憲過去在2024年競選連任時，主要對手因參選資格爭議提前出局，但林俊憲仍喊出戒慎恐懼，因而被封為「戒慎恐懼協會會長」，而林俊憲在本月推出「戒慎恐懼協會」會員證，號召支持者螺絲鎖緊，勢必票票入匭，並宣布明日將在台北發放戒慎恐懼貼紙與飄帶，時間為12時30分開放排隊、13時30分開始發放，地點在台灣基督長老教會濟南教會廣場，「一起戒慎恐懼，螺絲鎖緊，邁向勝利」！身為戒慎恐懼協會會長，林俊憲宣布將在台北與台南發放貼紙與飄帶，台北場將在明天登場，時間為12時30分開放排隊、13時30分開始發放，地點在台灣基督長老教會濟南教會廣場，發放規則為每人限領一份，發完為止。台南場方面，時間為本週六下午2時開始發放，地點為永華路服務處（台南市中西區永華路一段305號），同樣為每人限領一份，發完為止。文末林俊憲強調，「一起戒慎恐懼，螺絲鎖緊，邁向勝利」！