倫德伯格生涯前4戰場均21.8分、9.3籃板、4.8助攻，成為史上第4位，生涯前4場合計砍下至少85分、35籃板的新秀，知名球評西蒙斯（Bill Simmons）更認為，倫德伯格球風宛如2010年代巔峰時期詹姆斯（LeBron James），「他可能憑一己之力，拯救柯瑞（Stephen Curry）時代。」

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倫德伯格獲得大量出賽 生涯前4戰寫下紀錄

倫德伯格獲得球評大讚：宛如2010年代詹姆斯

他可能憑一己之力，拯救勇士柯瑞時代。

全能表現征服外媒 西蒙斯：沒想到他如此出色

詹姆斯當年真的很強。勇士有球權讓倫德伯格主導進攻，他的防守也相當出眾，能組織、搶籃板還有切入，我沒想到他如此出色。

勇士今年傷兵滿營，讓選秀11順位菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）獲得大量出賽空間。根據美國媒體《Sleeper Hoops》數據統計，現年24歲的倫德伯格，作為即戰力超級新人，今年選秀會第11順位加盟勇士，因為柯瑞、格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）等人都受傷勢所苦，開季至今，倫德伯格場均獲得超過33.3分鐘上場時間，貢獻21.8分、9.3籃板、4.8助攻與1抄截，表現相當全面。倫德伯格目前4場加總得分87分、籃板37個，搭配59.9%真實命中率，讓他比肩詹姆斯，成為史上第4位，生涯前4場合計砍下至少85分、35籃板的新秀。倫德伯格好表現，也成為勇士開季至今低潮的最大亮點，尤其上場面對金塊，在柯瑞回歸下，倫德伯格全場仍轟下31分、12籃板與6助攻，正負值高達+27全隊最高，球評西蒙斯大力稱讚他該場表現。」西蒙斯表示，自己無法形容倫德伯格那場對金塊打得有多好，並表示自己該場比賽從頭看到尾，彷彿看到2010年代、切入無人能阻擋的詹姆斯。西蒙斯還強調，自己不是隨便拿一個巨星名字來比較，「」該場比賽，倫德伯格還在第一節回防時送出大火鍋，隨後一條龍拉桿上籃，點燃全場氣氛。