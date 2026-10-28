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▲AI繪圖插圖超現實，出現在科普書相當不恰當。（圖／翻攝自微博）

才入選「全國優秀科普作品」如今黯然下架

隨著人工智慧（AI）技術普及，各行各業引進AI技術輔助已成趨勢。然而，若缺乏相應審查，AI帶來的效率恐變成一場災難。中國「中國農業出版社」出版的一套海洋生物科普叢書，遭讀者揭發插圖荒腔走板，不僅出現「雙頭蝦」，還有「魚頭人身」、「扛著紅纓槍的金槍魚」等極度荒謬的畫面。諷刺的是，這套插畫缺乏基本生物常識的書籍，不久前才剛榮獲官方推薦「全國優秀科普圖書」。事態在社群網路延燒後，出版方已於27日緊急宣布將該套叢書全數下架，並啟動召回程序。綜合中國媒體報導，這起爭議源於多名中國網友在社群網路上發文揭露。網友指出，購買了中國農業出版社發行的《南海海洋生物科普叢書》後，發現內容質量令人咋舌。像是在《金槍魚》的章節中，竟出現「魚頭人身」的怪異生物，以及「手持紅纓槍的鮪魚」；而在《斑節對蝦》的章節中，封面和內頁更赫然出現兩端皆長有蝦頭的「雙頭蝦」。翻開書籍前言，出版方特別標註「本套叢書絕大多數圖片由AI繪圖工具生成」。但是難道註明是AI繪圖就沒有責任了嗎？中國網友紛紛吐槽，「問題不在於能不能使用AI，而是作為科普書籍，至少要符合基本的生物學常識！連雙頭蝦這種畸形圖案都能出版，乾脆拿去申請養殖新品種算了」、「圖像呈現令人極度不適，這到底是在科普知識還是在誤導大眾？」、「這樣叫科普，達爾文的棺材板都壓不住了」。諷刺的是，這套叢書日前才剛獲選為「2026年全國優秀科普圖書作品」，如今卻因為AI繪圖未經校對、出現嚴重知識性錯誤而被迫下架，無疑為評選機制與出版社的專業信譽蒙上一層陰影。對此，中國農業出版社工作人員於27日證實，已關注到此嚴重失誤，並向各大實體與網路通路發出通知，要求即刻下架並全面召回所有在售的涉事書籍。工作人員亦補充，已購買該套書的消費者可透過原購書平台後台辦理退貨退款。這起鬧劇值得所有出版社借鏡，若缺乏專業人類編輯的嚴格把關與倫理審查，AI恐怕只會成為傳播錯誤資訊與損害品牌信任的雙面刃。