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▲點水樓本季菜色有許多鮮蝦、肥蟹料理，圖為「醉膏蟹」。（圖／點水樓提供）

兩方院長當年吃「和解飯」 菜單中就有Do Re Mi

▲韓國瑜當年應卓榮泰之託，邀集各黨團幹部，前往點水樓吃了頓「和解飯」，當時菜單中就有「DoReMi」。（圖／資料照，吳春城提供）

用上一份蝦仁+兩份蟹膏+三份蟹肉 宛如音階

九華樓推四人分享餐 每人平均745元

▲九華樓招牌「乳香金牌吊燒雞」，也規劃在四人分享餐當中。（圖／九華樓提供）

入秋必嚐蟹料理！知名的江浙小館「點水樓」宣告，此季選擇以鮮蝦、肥蟹為主角，搭配潤燥滋補的芋艿、秋葵、酒釀及當季新鮮翼豆、茭白筍等食材，推出秋季限定料理，尤其更別錯過因為立法院長韓國瑜與行政院長卓榮泰當年那頓「和解飯」而更加聲名大噪的招牌菜「Do Re Mi」。另外，粵菜名店則是推出平日午餐限定的「四人分享餐」，每人平均745元。「點水樓」此次秋季菜單中有著多道螃蟹，像是「果律軟殼蟹」，是以酥炸過後的軟殼蟹，搭配季節水果沙拉，酸甜果香巧妙平衡了酥炸的濃膩。更有「醉膏蟹」，是挑選膏黃飽滿的紅蟳，以獨家特製的紹興酒、花雕酒、黃酒與辛香料浸漬入味。酒香醇厚不嗆口，襯出蟹膏的綿密與甘甜。另外，還有一道「Do Re Mi」名菜也是必嚐！2024年10月時，立法院長韓國瑜因中央總預算之爭議，邀集各黨團幹部，由行政院長卓榮泰做東請客，當時被外界戲稱為「和解飯」的飯局地點就是在點水樓，而該次菜單就有此道「Do Re Mi」，因為菜名有趣，讓這道菜佔盡話題在當時更成為熱門必點。點水樓解釋，此菜其實源自江南名菜「江南炒蝦蟹」，經過大火翻炒，將海鮮的天然精華緊緊鎖在其中。口感鮮美彈牙、層次分明。點水樓也提到，此次因應秋季新菜單規劃了「雙人套餐」、「四人合菜」、「十人桌菜」。菜色安排包含了金秋三角，還有花雕蒸膏蟹、醬爆蟹年糕，以及當令酥炸翼豆、酒釀桂花芋艿等鮮蔬，甜點更有潤肺養生的杏仁豆腐、紅棗桂圓銀耳湯等選擇，即日起接受預訂。另外，九華樓則是宣布，台北春大直店與台中朝富店推出平日午餐限定「四人分享餐」，每套2980元＋10%，可供四人共享，平均每位745元＋10%。從開胃小品、招牌燒臘到手工甜點，尤其主菜金牌吊燒雞皮薄脆、肉鮮嫩，最後還有濃郁蛋香的手工鴨蛋黃布丁。九華樓不只有烤鴨好吃，此次推出「四人分享餐」，套餐中就集結另一人氣招牌「乳香金牌吊燒雞」，做工繁瑣，雞隻會先抹上廣式南乳醬並加入配料醃漬，經風乾、掛爐烘烤又以熱油反覆淋澆，才能成就金黃酥脆的外皮與鮮嫩多汁的肉質。