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▲樂天國際銀行首發胖達卡，也限時推出新戶專屬存款優惠與新戶禮回饋。左起依序為樂天銀行副總經理暨行銷處長真保博樹、樂天銀行總經理佐伯和彥。（圖／樂天銀行提供）

精準對話主力客群 拓展Z世代年輕新世代

11月1日祭出最高10%優利活儲與專屬限量開戶禮

由於純網路銀行沒有實體分行，金融卡往往是與客戶之間唯一的實體接觸點，目前樂天銀行30至45歲的千禧世代客群就占了6成，為搶攻18至29歲的Z世代年輕族群，樂天銀行今（28）日與台灣樂天生態圈跨部門攜手合作，引進樂天集團最受歡迎的超級IP「樂天胖達」，首發「胖達金融卡」，並限時推出新戶年利率最高10%優利活儲及限量專屬開戶禮，希望以此為敲門磚，吸引更多年輕人認識樂天銀行。樂天銀行指出，在AI快速驅動的時代，身為數位金融服務的提供者，追求的不僅是更安心、安全、便利與高效率的體驗，更深知，當科技越趨自動化，「情感連結」反而變得無比珍貴。正因如此，樂天國際銀行正式引進樂天集團最受歡迎與親和力的超級IP「樂天胖達」，來拉近與客戶之間的距離。根據台灣樂天集團的市場調查，具親和力的超級IP「樂天胖達」在台灣品牌知名度高達40%，但純網路銀行樂天國際銀行現有客戶與台灣樂天會員之間的重疊率僅有26%。樂天銀行首發「胖達卡」，不單單是一張金融卡，更是樂天集團生態圈資源的強力延伸。樂天銀行強調，透過集團橫跨電子商務、信用卡、旅遊、電子書與金融領域的豐富資源，樂天胖達成功串聯起各項服務的黏著度，這次發卡，除了希望強化品牌識別外，也期盼將日系精緻、便捷的多元服務與優惠帶給喜愛日系風格的消費者，讓金融理財兼具好玩與實用。由於目前樂天銀行既有客戶中，30至45歲的千禧世代占了6成，也是目前穩固的主力客群，但作為沒有實體分行的純網銀，金融卡往往是與客戶之間唯一的實體接觸點。因此，樂天銀行希望以「樂天胖達」作為敲門磚，鎖定18至29歲的Z世代年輕族群，期望藉由樂天胖達的親和力，吸引更多年輕人認識樂天銀行，並以此為起點，將品牌的情緒價值延伸至客戶的日常生活中，體驗日系精緻且便捷的多元服務。配合「胖達卡」全新限量發行，樂天銀行限時推出新戶專屬存款優惠與新戶禮回饋，除推出新戶專屬最高10%優惠年利率活儲，同步搭配6個月期2.5%優惠年利率定存，單筆1萬元即可起存，活動期間只要完成指定開戶任務，還可把超萌的樂天胖達專屬好禮帶回家。