薔琵颱風影響，造成農損已破4億。農業部彙整各縣市政府查報資料，至今（28）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，各縣市又以雲林縣損失達1億4772萬為最多；農產部分目前主要仍以蒜頭損失慘重。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次薔琵颱風造成災損，農業部說明，以縣市別來看，雲林縣損失1億4772萬元、占33％；台東縣損失6007萬元、占13％；台中市損失5914萬元、占13％；屏東縣損失5077萬元、占11％；及苗栗縣損失2703萬元、占6％較為嚴重。

蒜頭損失破6千萬　番荔枝、茂谷柑也受災

農產損失方面，估計損失金額3億5684萬元，受損作物主要為蒜頭，被害面積468公頃，損害程度33％，換算無收穫面積156公頃，損失金額6586萬元。其次為番荔枝、茂谷柑、落花生及香蕉等。

畜產損失估計損失金額9萬元，受損畜禽主要為豬；民間設施估計損失金額8930萬元；農業設施估計損失金額397萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。

畜禽設施估計損失金額859萬元，主因新北市畜禽舍損失。漁業設施估計損失金額7674萬元，主因為屏東縣、台東縣及花蓮縣漁船筏及定置網損失。

更多「薔琵颱風」相關新聞。

相關新聞
張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...