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蒜頭損失破6千萬 番荔枝、茂谷柑也受災

薔琵颱風影響，造成農損已破4億。農業部彙整各縣市政府查報資料，至今（28）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計4億4623萬元，各縣市又以雲林縣損失達1億4772萬為最多；農產部分目前主要仍以蒜頭損失慘重。此次薔琵颱風造成災損，農業部說明，以縣市別來看，雲林縣損失1億4772萬元、占33％；台東縣損失6007萬元、占13％；台中市損失5914萬元、占13％；屏東縣損失5077萬元、占11％；及苗栗縣損失2703萬元、占6％較為嚴重。農產損失方面，估計損失金額3億5684萬元，受損作物主要為蒜頭，被害面積468公頃，損害程度33％，換算無收穫面積156公頃，損失金額6586萬元。其次為番荔枝、茂谷柑、落花生及香蕉等。畜產損失估計損失金額9萬元，受損畜禽主要為豬；民間設施估計損失金額8930萬元；農業設施估計損失金額397萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室受損。畜禽設施估計損失金額859萬元，主因新北市畜禽舍損失。漁業設施估計損失金額7674萬元，主因為屏東縣、台東縣及花蓮縣漁船筏及定置網損失。