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民進黨台北市長參選人沈伯洋9月10日接受主持人王偉忠專訪，節目播出後引爆話題，歷經1個半月，台北市長蔣萬安今（28）日終於也接受王專訪，並帶上妻子石舫亘。王偉忠開場時開玩笑說2022年有邀請石上節目但沒來，導致蔣萬安也沒來，更說競總成立時有支持者說「忍耐很久了」，他今天也「我忍耐很久了，請你都不來」，蔣萬安則笑說，「我今天帶我老闆來」。蔣萬安今偕同妻子一同接受王偉忠專訪，一開場王就直言「石舫亘」名字很難唸，蔣萬安則笑說，很多人不知道怎麼唸，會唸成「石舫『但』」，像是大學老師點名都唸錯，王則追問「你怎麼稱呼她？」蔣一開始說稱「舫亘」，但隨後表示熱戀的時候會稱「北鼻」，讓一旁的石忍不住嬌羞笑了。王偉忠隨後表示，2022年也有邀請石舫亘來上節目，但因為沒來，所以蔣萬安就沒來，隨後開玩笑說「你們競選大會不是有人說『我忍耐很久了』，我忍耐很久了，請你都不來」，蔣萬安則秒回「我今天帶我老闆來」，講完大家都笑了。王偉忠隨後詢問，一開始就講好要太太輔選嗎？石則秒說「沒有耶」，蔣萬安則解釋，過去幾次選舉，最後階段都會請「我老闆」幫忙，因為確實分身乏術、太多行程，需要她幫忙。蔣更大讚老婆，台語比他好太多，有些市場、公廟的場子，她跟民眾講話，很快可以吸引民眾目光。王偉忠則笑說，「果然你看起來比較鬆，不像四年前我訪問你的時候」，蔣萬安回應「我四年前很硬嗎？」。王則說「不是僵硬，你對長輩比較禮貌，家教的關係」，蔣則笑回「今天比較沒大沒小」，不過王說「沒關係」，有時候跟選民沒大沒小也沒關係，表裡一致就好。