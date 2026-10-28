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盧秀燕力挺蔣萬安 喊話：政績會讓市民有想法

台北市長選戰最新民調出現拉鋸！《聯合報》今（28）日公布民調，民進黨立委沈伯洋以45%支持度，微幅領先台北市長蔣萬安的41%，雙方差距仍在抽樣誤差範圍內。身兼蔣萬安競選總部主委的台中市長盧秀燕表示，今天有兩家媒體公布民調，一份是沈伯洋小幅領先，另一份則是蔣萬安微幅領先，共同點都是雙方支持度相當接近。面對接下來的關鍵30天，她強調將全力以赴爭取勝選，自己對蔣萬安選情仍深具信心。盧秀燕指出，除了《聯合報》公布的民調顯示沈伯洋小幅領先，ETtoday今天凌晨公布的民調則是蔣萬安微幅領先。從兩份調查結果來看，雙方支持度相當接近，凸顯這場台北市長選戰競爭激烈。她認為，距離投票日僅剩30天，接下來每一步都很關鍵，團隊必須全力以赴，積極爭取選民支持。洋流效應有多強？盧秀燕點名陳水扁、馬英九、柯文哲談到近期受到關注的「洋流效應」，盧秀燕表示，台灣選舉向來熱鬧，每逢大選都可能出現不同的政治旋風，過去包括陳水扁旋風、馬英九旋風，以及柯文哲旋風等，都曾成為選戰焦點。她認為，選舉期間出現各種政治效應並不罕見，也是台灣選舉史上值得觀察的現象。不過盧秀燕也強調，各種旋風最後仍會回到選舉本身，選民終究會思考候選人的條件與實際表現。她認為，這次台北市長選舉也是觀察政治效應如何影響選情的機會，外界除了關注聲量變化，也應留意候選人的施政表現能否獲得選民認同。盧秀燕表示，台北市民會思考什麼樣的人選最適合擔任首都市長。她認為，蔣萬安過去4年的施政成果值得關注，包括鮮奶政策，以及台北捷運日前獲得全世界公共運輸軌道運輸第一名的肯定，相信市民會將這些施政表現納入投票考量。盧秀燕強調，面對選戰最後30天，團隊仍會全力衝刺，爭取更多市民支持。蔣萬安過去4年的政績，會讓台北市民有所思考，「所以我對萬安的選情，是有信心的。」