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北極圈出現分裂極渦！鄭明典揭冷空氣將南移

▲未來一周都是東北季風主導天氣，台灣各地氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

東北季風週五再增強！台灣本週末天氣回穩

冬天訊號來了！前中央氣象局長鄭明典分享一張天氣圖，指出北極圈出現分裂極渦，將冷空氣從北極圈內帶出來。不過，這波分裂極渦屬於波數2結構，對韓國、日本的影響較明顯，貼文曝光後引發討論，有民眾擔心「有霸王級寒流的可能性嗎？」鄭明典則表示，鄭明典今（28）日在臉書分享一張北極圈「500百帕（hPa）高度場與氣溫分布圖」，並指出圖中藍色部分就是「分裂極渦」，會將冷空氣從北極圈內帶出來，影響接下來幾天到一、兩周的局部區域。不過，現在距離立冬還有一段時間，還不能算是特別冷。鄭明典表示，這次是東亞分裂極渦南移至北緯60度以南的事件，由於還沒立冬，因此還不能稱為入冬以來第一波冷空氣，較適合視為入冬前的極區冷空氣南移事件。鄭明典指出，這波分裂極渦屬於波數2結構，對韓國、日本的影響較明顯，對台灣影響不大。不過，他也提醒，台灣仍要留意波數3的極區冷空氣外流事件。中央氣象署預報，明（29）日（週四）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，午後中南部山區則有零星短暫陣雨。10月30日（週五）至31日（週六）清晨，東北季風再度稍微增強，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。31日白天起東北季風減弱，31日及11月1日（週日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。