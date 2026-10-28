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千呼萬喚始出來，台北市長蔣萬安今（28）日偕妻石舫亘接受主持人王偉忠專訪，被問到怎麼稱呼妻子，蔣一開始說「舫亘」，隨後有些害羞地說，熱戀期會稱呼「北鼻」，讓一旁的妻子靦腆微笑；王偉忠則表示，他這次專訪比4年前還要鬆，讓蔣反問「我四年前有很硬嗎？」王則說他當時對長輩比較禮貌，蔣則笑說「今天比較沒大沒小」。民進黨台北市長參選人沈伯洋9月10日接受資深媒體人王偉忠專訪，節目播出後引爆話題，王偉忠更一度遭藍營抨擊，中廣前董事長趙少康則透露有邀蔣萬安，但都沒有下文。歷經一個半月，蔣萬安今終於偕同妻子一同接受王偉忠專訪。王偉忠開場時詢問怎麼稱呼太太，蔣萬安則說「舫亘阿」，王則虧他，跟太太在一起將近30年，他連忙補充「有一段時間稱『北鼻』，熱戀的時候」，一旁的石則害羞笑了，王則說滿好的。王偉忠也說，今天蔣萬安看起來比較鬆，不像四年前訪問他的時候，蔣則反問「我四年前有很硬嗎？」，王則表示，「不是僵硬，你對長輩比較禮貌，家教的關係」，蔣則笑虧「今天比較沒大沒小」，王則笑回「沒關係，你跟選民也是，有時候沒大沒小沒關係，表裡一致就好，有個太太幫你很好」