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▲鄭靚歆（右）笑說小時候常常被誤會跟甜兒（左）是雙胞胎。（圖／翻攝自鄭靚歆Jin﻿ FB）

節目《我愛黑澀會》出身的鄭靚歆（冰冰），雖然工作忙碌，但常常會在社群分享生活點滴跟粉絲互動。而今（28）日她驚喜曬出3姊弟合照，其中驚見曾一同與她參加《我愛黑澀會》、並消失螢光幕多年的姊姊甜兒（鄭倢伃）也在其中，鄭靚歆開心直呼姊姊終於回台灣，「等了7年。」鄭靚歆今日於社群曬出3姊弟合照，消失螢光幕多年的甜兒也在其中，鄭靚歆開心表示姊姊終於回台灣，「等了7年，我們三姊弟再次合體能跟家人坐在一起吃飯、聊天，就是很幸福的事。」並透露當天聚餐是為了幫姊姊慶生，還喊話：「七年太久了，下次不准再拖這麼久了啦。」照片中，是好久不見的甜兒，坐在弟弟與妹妹中間，依然明亮的大眼睛，火速吸引大家關注，不變美貌讓粉絲都忍不住大讚：「三姊弟都高顏值！」、「甜兒好久不見了，還是一樣漂亮」、「跟《黑澀會》時期幾乎都沒變欸。」甜兒當年因喜歡唱歌而進入節目，但因不適應演藝圈生態，覺得與實際工作環境與想像有落差，決定離開並前往海外發展，到美國求學，現在則在紐約當演員和健身教練。