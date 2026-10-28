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「葡萄界愛馬仕」跌落神壇 價格僅剩高峰期三分之一

韓國轉向「大出口戰略」

源自日本的麝香葡萄近年在韓國快速普及，甚至一舉達到當地葡萄栽培面積總量的近四成。然而，如今韓國正面臨前所未有的產銷崩盤危機。由於栽培面積十年間暴增逾20倍導致嚴重供過於求，批發價格大幅暴跌超過三分之二，不僅多數農戶面臨入不敷出的財務困境，日前更不幸傳出有青年農民因不堪債務重負而選擇自殺的慘劇。為化解國內價格崩盤危機，韓國政府正全力推動麝香葡萄海外出口，此舉也引發日本方面警覺。根據日媒《西日本新聞》報導，韓國本月傳出一位麝香葡萄種植者輕生，韓國農林畜產食品部發表聲明表示，「我們將竭盡全力解決青年農民所面臨的困境」。韓國媒體報導指出，該名農民於2021年懷抱希望返鄉務農，卻遇到麝香葡萄價格暴跌，加上肥料與人力等生產成本大幅攀升，最終陷入無力償還借款的絕境。韓國葡萄協會亦發表聲明指出，「這起悲劇絕不能被視為單一的個人問題，而是全韓國無數葡萄農戶目前正共同面對、迫在眉睫的生產危機」。回顧歷史，麝香葡萄最初由日本於1988年培育，於2006年在日本完成品種登記，隨後苗木流出至韓國與中國等地。由於日本當年未及時完成海外品種權保護登記，韓國自2014年起開始大規模引進並實施本土化栽培。憑藉著無籽、連皮可食用以及高甜度的優勢，麝香葡萄迅速風靡韓國，躍升為高單價的「精品水果」。首爾市內批發市場的數據顯示，2020年8月至10月期間，2公斤裝的麝香葡萄批發價曾高達2萬8532韓元。然而隨著農民盲目搶種，市場供需失衡迅速惡化。到了今年同期，同等規格麝香葡萄的批發價已重挫至8746韓元，僅剩巔峰時期的三分之一，價格甚至低於農家的基本生產成本。統計顯示，韓國全國的麝香葡萄栽培面積在2016年估計僅約278公頃；但在市場熱潮推波助瀾下，至2024年已被推升至約6300公頃，栽培面積暴增逾20倍，佔韓國整體葡萄種植面積的四成，甚至達到日本本土種植面積的近兩倍之多，其中以東南部的慶尚北道為最主要產區。韓國農業專家指出，過度依賴單一品種經營，導致農家完全失去分散市場風險的能力。目前韓國國內已出現呼籲參考日本經驗、引導農民多樣化種植不同品種葡萄的聲音。另一方面，為了拯救國內低迷的價格，韓國政府與農會組織正全力將過剩產能轉向海外市場。資料顯示，韓國麝香葡萄的出口量已從2022年的1515噸，一路狂飆至2025年的8252噸。隨著韓國政府加大力道提供海外通路補貼與外銷推廣，主打低價策略的韓國產麝香葡萄，勢必會在東南亞及全球市場上與高價位的日本原產麝香葡萄展開更加白熱化的市場爭奪戰。