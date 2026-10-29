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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華，率該分署一級主管及各單位主管一行21人，到高雄市小港區中鋼企業工會參觀訪問，中鋼企業工會理事長楊乙記致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.28)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(站立者)致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.10.28)

▲中鋼企業工會理事長楊乙記(右)致送紀念品，由勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(左)代表接受，以資紀念。(圖／記者黃守作攝，2026.10.28)

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華(站立者)，率該分署一級主管及各單位主管一行21人，到高雄市小港區中鋼企業工會參觀訪問。(圖／記者黃守作攝，2026.10.28)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華於28日上午，率該分署一級主管及各單位主管一行21人，到高雄市小港區中鋼企業工會參觀訪問，期與高雄在地指標企業互動交流。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華，是由該分署一級主管及各單位主管一行21人陪同，到高雄市小港區中鋼企業工會參觀訪問，受到中鋼公司行政部門助理副總經理黃茂源，以及中鋼企業工會理事長楊乙記、秘書長紀省帆等工會幹部熱烈歡迎。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華率該分署一級主管及各單位主管到中鋼企業工會參觀訪問，並與中鋼企業工會理事長楊乙記互相致送紀念品，以資紀念。中鋼企業工會理事長楊乙記表示，歡迎勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華率該分署一級主管及各單位主管到中鋼企業工會參觀訪問，他說，中鋼企業工會與中鋼公司勞資和諧，共同為中鋼公司邁向精緻鋼鐵努力，並分享中鋼企業工會的勞動政策、勞資爭議調解的機制，以及中鋼企業工會運作之成效。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，高屏澎東分署為促進與高雄在地指標企業之交流，乃安排該分署一級主管及各單位主管到中鋼企業工會參觀訪問，期與高雄在地指標企業互動交流，盼能提高中高齡就業人才之媒合工作，也能與中鋼公司達成企業訓練合作的機會，雙方互動熱絡。