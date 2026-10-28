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西班牙今（28日）上午發生兩列高鐵相撞事故，目前已知至少46人死亡、180人受傷，這也是西班牙近代史上最嚴重列車事故，最新空拍畫面曝光，許多車上乘客餘悸猶存。根據路透報導，西班牙衛生部長賈西亞（Mónica García）表示，事故現場傳出的畫面清楚顯示，西班牙正面臨「一場重大悲劇」。賈西亞向塞爾電台（Cadena SER）表示，「我們除了在等待確認罹難人數，也在關注有多少人需要加護病房與緊急醫療救治。從現場畫面來看，撞擊力道極大，無疑是一場重大悲劇。」事故發生地點卡斯提亞-拉曼查（Castilla La Mancha）自治區政府發言人帕迪拉（Esther Padilla）提供了更多細節。帕迪拉向塞爾電台指出，事發地點位於托雷多省（Toledo）烏爾達（Urda）附近的馬德里—塞維亞（Madrid-Seville）高鐵線上。初判疑似為國營鐵路公司（Renfe）營運的AVE高速列車，撞上一列由民營鐵路公司Iryo營運的靜止高鐵列車。帕迪拉表示，兩車相撞後，數節車廂翻落邊坡。現場已展開大規模緊急救援行動，消防隊員、醫護團隊及周邊醫院均全面動員。她透露，Iryo列車上載有包含一名嬰兒在內的147人，國營鐵路列車則搭載397名乘客。托雷多、阿爾卡薩德聖胡安（Alcázar de San Juan）以及雷阿爾城（Ciudad Real）等地的醫院，皆已啟動應變機制收治傷患。西班牙總理桑契斯（Pedro Sánchez）在社群平台X上發文表示：「我對托雷多發生的嚴重列車事故深感震驚。」他強調自己正與相關單位保持密切聯繫，並向所有受害者及其家屬致上關懷、支持與慰問。此外，這也是該國今年第二起重大致命鐵路事故。就在9個月前，同一條路線上亦曾發生同屬這兩家業者的兩列高鐵相撞，造成46人死亡。部分車上乘客在事發後回憶這起事件，乘坐Iryo列車的乘客艾杜安達（Eduarda）向塞爾電台表示，當時感受到一股「極其強烈」的衝擊力，整個人被往前甩飛，同車廂內有多名乘客受傷。她表示，起初以為列車只是緊急煞車，直到看見有人受傷並接獲疏散指示，才驚覺事態嚴重。她爬下邊坡脫困後，目睹了宛如災難的景象：部分車廂懸掛在斜坡上，其中一節車廂甚至起火燃燒。她提到，包括直升機、警方與救護車在內的搜救人員，大約在20分鐘內便趕抵現場，「我看見有人已經罹難」。事故現場附近的佩韋內斯（Los Yébenes）鎮長馬丁（Jesús Pérez Martín）表示，搜救單位在事故發生後迅速展開大規模救援行動，直升機與救護車紛紛趕赴現場。他向西班牙國家電視台（RTVE）透露，「他們回報現場有人肢體殘缺，傷勢非常嚴重。」懷有身孕的乘客派翠西亞（Patricia）表示，「我透過窗戶看到有一節車廂翻落，且完全被燒毀。現場有很多人。老實說，在這種情況下，同車廂的人表現得相當冷靜，還協助我脫困。大家聚在一起，都還在努力消化剛剛發生的這一切。」另一名乘客米格爾（Miguel）表示自己當時坐在其中一列列車的後段車廂，「突然間傳來一聲巨響，那股巨大的撞擊力持續了整整10秒鐘，感覺就像列車快要出軌一樣。就在我們身旁，從右側窗戶看出去，可以看見一列殘破不堪的列車，我想那應該就是被撞的另一列，因為我們看見到處都是碎玻璃」；他補充道，「我們列車的最後三節車廂呈現半側翻狀態，我和同事就在那幾節車廂裡，後來我們從窗戶和車門爬了出來。如果可以這麼說的話，我們真的非常幸運，因為前方看起來已經全毀了。」